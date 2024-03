Trump võitis ka Põhja-Dakota eelvalimised

Trump sai 84,4 protsenti häältest ehk 1632 häält. Ekspresidendi ainus järelejäänud oponent vabariiklaste eelvalimistel Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley kogus ainult 273 häält ehk 14,1 protsenti antud häältest.

Osariigis kehtivate reeglite järgi jaotatakse delegaadid proportsionaalselt kandidaatide vahel, välja arvatud juhul, kui üks kandidaatidest kogub üle 60 protsendi antud häältest. Trump ülekaalus võit tagab talle seega kõigi osariigis jaotamisel olnud 29 delegaadi toetust.

Vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks saamiseks on vaja koguda 1215 delegaati. Trump on võitnud seni peetud eelvalimistel juba 276 delegaadi toetuse, samas kui Haleyl on hetkel ainult 43 delegaati, kirjutab CNN.

Trump võitis Põhja-Dakota eelvalimised ka 2016. ja 2020. aasta vabariiklaste eelvalimistel. See kord toetas Trumpi ka osariigi kuberner Doug Burgum, kes ise pürgis vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid taandas ennast Trumpi kasuks eelmise aasta lõpus.

Põhja-Dakota on hääletanud vabariiklaste poolt presidendivalimistel 14 korda järjest. Viimane demokraat, kes võitis osariigis, oli Lyndon B. Johnson 1964. aasta valimistel. Trump sai osariigis 2020. aasta valimistel üle 65 protsendi häältest, samas kui president Joe Biden kogus ainult 31,8 protsenti häältest.

Juba teisipäeval leiab aset niinimetatud superteisipäev, mil hääletus vabariiklaste eelvalimistel toimub kokku 15 osariigis, sealhulgas sellistes suurtes osariikides nagu California ja Texas ning üldvalimistel kaalukeeleks olevates Virginias, Minnesotas ja Põhja-Carolinas.

Eeldatakse, et Haley võib oma valimiskampaania lõpetada, kui teda tabab küsitluste ennustatud kaotus Trumpile kõikides või enamikes superteisipäeva osariikides. Samas pole kindel, et Haley ise või tema toetajad asuvad pärast Haley kampaania lõppu Trumpi üldvalimistel toetama. Lõuna-Carolina kuberner ise on sel teemal andnud põiklevaid vastuseid.

Demokraatide eelvalimistel ennustatakse aga teisipäeval võimsat võitu vähetuntud rivaalide ees ametis olevale USA presidendile Joe Bidenile.