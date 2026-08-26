Lindsey Grahami õde võitis Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimised

Lindsey Grahami õe Darline Grahami kandidatuuri toetas valimiskampaania ajal aktiivselt president Donald Trump.

Lindsey Graham suri juulis ning tema õde võttis ajutiselt üle tema senatikoha. Seejärel julgustas Trump Darline Grahami kandideerima täispikaks ametiajaks, mis kestab 2033. aastani.

"Mina palusin tal seda teha, mina tõmbasin ta sellesse kõigesse. Pean tagama, et ta valituks osutuks, sest paremat kandidaati pole olemas," teatas esmaspäeval Trump.

Graham kogus teises voorus umbes 52 protsenti häältest, edestades kongressisaadikut Ralph Normanit, kes kogus umbes 48 protsenti häältest.

Oma võidukõnes tänas Darline Graham Trumpi ja ütles, et ilma tema toetuseta poleks ta suutnud valimisi võita.

Darline Grahami vähene poliitiline kogemus tekitas kampaania ajal küsimusi tema valmisoleku kohta senaatori ametiks. Enne senatisse määramist ilmus ta laiema avalikkuse ette ainult oma venna kampaaniaüritustel.

Trumpi toetus ja Grahami kuulus perekonnanimi said aga määravaks ning novembris seisab ta silmitsi demokraat Annie Andrewsiga. Lõuna-Carolina pole demokraati senatisse valinud alates 1998. aastast.