"Impulss": rangemad sanktsioonid aitaksid ettevõtjatel Vene äri lõpetada

Ettevõtja Heiki Einpauli ütles "Impulsis", et Venemaaga äri lõpetamine on ettevõtjatele leppetrahvide tõttu keeruline, kuid rangemate sanktsioonide korral oleks võimalik vääramatule jõule viidates äritegevus lõpetada.

Teisipäevases ETV saates "Impulss" arutasid sanktsioonide ja Venemaaga äri ajamise eetilisuse üle majandusekspert Raivo Vare, ettevõtjad Enn Veskimägi ja Heiki Einpaul ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.

Saate alguses vaadati videot, kus Oleg Ossinovski selgitas Venemaaga seotud kaubanduse tagamaid. Ossinovski ütles, et Euroopa Liidu poolne totaalne kaubandusembargo ei mõjutaks Venemaad. Ta väitis ka, et teatud sektorites survestab Euroopa Liit ettevõtjaid Venemaaga äri tegema.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela ja majandusekspert Raivo Vare ei nõustunud Oleg Ossinovski väitega, et Euroopal on kohustus Venemaalt midagi osta.

Vare sõnul on sanktsioonidel Venemaale mõju ning totaalne kaubandusembargo oleks Vene majandusele hukatuslik.

Ettevõtja Heiki Einpauli sõnul aitaksid rangemad sanktsioonid ettevõtetel äritegevuse Venemaaga lõpetada.

"Oleme lähtunud moraalsest printsiibist, et pärast sõja algust me uusi lepinguid pole sõlminud," ütles Hekoteki juht ja enamusosanik Heiki Einpaul. Ta lisas, et seaduse ees moraalsed punktid ei päde ehk Venemaal äritegevuse lõpetamisega kaasneksid leppetrahvid.

"Minu sõnum poliitikutele on – võtke vastu sanktsioonid. Siis me saame viidata vääramatule jõule," ütles Einpaul.

Ettevõtja Enn Veskimäe sõnul on vähemalt mõnisada firmat, kes töötavad Venemaaga. "Inimlikult raske on ettevõtjal panna oma elutöö kinni, et minna sanktsioonidega kaasa," sõnas Veskimägi.

Raivo Vare sõnul on praegu parim aeg ümberkorraldusteks. "Alanud on protsess, mis võib kesta vähemalt kümnendi," ütles Vare. "Venemaa ei muutu ka siis kui Putin sealt eest ära kaob. Mängureeglid jäävad väga paljus paika ka pärast seda, kui sõda otsa lõpeb," sõnas Vare.

Vare põhjendas Venemaa majanduskasvu sõjatööstuse suurenemisega. Ta rõhutas, et see majanduskasv on ajutine.

Einpauli sõnul Venemaa tavakodanik igapäevases elus sanktsioonide mõju ei tunne. "Igapäevases eluolus nad seda erinevust väga palju ei tunne. Nälga ei ole ja tuba on soojaks köetud, nagu vanasti oli. Midagi eriti palju muutunud ei ole," ütles Einpaul.

Veskimägi kahtleb, et Venemaal on nii ilus olukord kui räägitakse. Loonela sõnul on sanktsioonidel mõju. Loonela rõhutas, et me ei tohi ise uskuda Venemaa propagandat.

Vare hinnangul on totaalse kaubandusembargo eeldus see, et Euroopa peab loobuma ettekujutlusest, et Venemaa kasvatab tema konkurentsivõimet. "Täisembargo jaoks peab piiri totaalselt kinni panema," lausus Vare.

Veskimägi kahtleb, et riik embargo korral ettevõtjaid aitab. Tema hinnangul ei ole riigil selleks vahendeid. "Eesti riik ei aidanud ettevõtjaid ka energiakriisis," sõnas Veskimägi.

Loonela sõnul pole Euroopa Liidu liikmesriigid nõus täieliku kaubanduskeeluga, kuid ta väitis, et järgmised sanktsioonid kindlasti tulevad.