Trump ja Biden saavutasid ulatusliku võidu eelvalimistel superteisipäeval

Kuna mõne osariigi puhul toimus hääletus kas ainult demokraatide või ainult vabariiklaste eelvalimistel, siis mõlema erakonna puhul olid kaalul 15 osariigi või territooriumi delegaadid.

Endine USA president Donald Trump võitis vabariiklaste eelvalimised kolmapäeva kella kuue seisuga Eesti aja järgi Alabama, Arkansase, California, Colorado, Maine'i, Minnesota, Massachusettsi, Põhja-Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texase ja Virginia osariigis, vahendab CNN.

Trumpi ainus järelejäänud oponent Lõuna-Carolina ekskuberner ja endine USA saadik ÜRO juures Nikki Haley võitis napilt ainult ühes osariigis, milleks oli Kirde-USA osariik Vermont. Tegemist on umbes 600 000 elanikuga osariigiga, mis hääletab üldvalimistel demokraatide poolt. Joe Bideni edumaa Donald Trumpi ees oli Vermontis 2020. aasta USA presidendivalimistel protsendipunktides suurim kõikidest osariikidest, samuti esindab osariiki USA senatis tuntud vasakpoolne senaator Bernie Sanders. Ka Vermonti mõõdukast vabariiklasest kuberner Phil Scott on avaldanud toetust Haleyle.

CNN-i arvutuste järgi on Trump seni saanud eelvalimiste tulemusel 936 delegaati, samas kui Nikki Haley peab rahulduma 85 delegaadiga. Vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks saamiseks on vaja koguda 1215 delegaadi toetust ning Trumpi kampaania arvab, et nad võivad ületada selle piiri juba nädala pärast peetavate eelvalimiste käigus.

USA president Joe Biden on võitnud demokraatide eelvalimised Iowa, Vermonti, Virginia, Põhja-Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine'i, Massachusettsi, Texase, Arkansase, Alabama, California, Colorado, Minnesota ja Utah' osariigis.

Ainsad eelvalimised, kus Biden jäi teiseks, olid demokraatide eelvalimised Ameerika Samoal. Tegemist on Vaikses ookeanis asuva USA hallatava territooriumiga. Biden sai Ameerika Samoa eelvalimistel 40 häält, samas kui ettevõtja Jason Palmer võitis need eelvalimised 51 häälega. Bideni kampaania esindaja nimetas Ameerika Samoa eelvalimiste kaotust "rumalaks uudiseks".

CNN-i arvutuste järgi on Joe Biden seni kogunud 1340 delegaati, ükski teine kandidaat pole seni delegaate saanud. Kokku on demokraatide ametlikuks kandidaadiks saamiseks vaja 1968 delegaadi toetust.

Pärast osaliste tulemuste selgumist esines Trump oma toetajate ees Floridas, lubades ühendada riiki.

"Meil on suur vabariiklaste erakond, millel on tohutult talente ning me tahame ühtsust ja me saame ühtseks ning see juhtub väga kiiresti," ütles Trump, seejärel kritiseerides teravalt Bidenit sisserände, energeetika ja välispoliitika küsimustes.

Biden reklaamis oma pressiteates enda administratsiooni saavutustena madalat töötust, inflatsiooni langust ja retseptiravimite hinna piiramist ning hoiatas, et Trumpi tagasivalimine tähendaks "kaost, lõhestatust ja pimedust".

"Trump juhindub vimmast ja pettusest, keskendub oma kättemaksule, mitte Ameerika rahvale," ütles Biden.

Biden peab neljapäeval kongressis kõnet olukorrast riigis ning CNN-i kommentaatorite sõnul on see lähiajal üks vähestest presidendi võimalustest parandada oma reitingut. Hetkel jääb Biden enamikes küsitlustes Trumpile alla.

Samas vaatab Bideni kampaania lähedalt vabariiklaste eelvalimiste tulemusi. CNN-i Põhja-Carolina lävepakuküsitluse järgi ei pruugi enamus Haley eelvalimiste toetajatest selles osariigis Trumpi üldvalimistel toetada.

Haley kampaania kommenteeris eelvalimiste tulemusi napilt, avalikustamata, mis on kandidaadi edasised plaanid.

"Meil on au pälvida miljonite ameeriklaste toetust üle kogu riigi, kaasa arvatud Vermontis," teatas Haley kampaania.

CNN-i andmetel käivad Haley kampaania sees arutelud, kas ta peaks lähiajal asuma Trumpi toetama või hoopis jääma hetkel erapooletuks. Kuna Trump võib koguda piisavalt delegaate vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks saamiseks juba 12. märtsi eelvalimistel ja hiljemalt 19. märtsi eelvalimistel, eeldatakse, et Haley valimiskampaania varsti lõpeb.

USA esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson õnnitles Trumpi võidu puhul, juba praegu nimetades ekspresidenti erakonna "ametlikuks kandidaadiks".