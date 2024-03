Elering andis Utilitase manuaalse sagedusreservi seadmele heakskiidu

Utilitas on esimene Eesti ettevõtja, kelle seadme tunnistas Elering manuaalse sageduse taastamise reservi (mFRR) pakkujana Euroopa sagedusjuhtimise platvormi nõuetele vastavaks.

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer ütles ERR-ile, et tegu on avatud turuga kõigile, kuid initsiatiiv tuli Utilitaselt ja turule juurdepääsuks kasutatava platvormi pakkujalt Scenerilt, kes esimesena kõigega valmis said. Ta lisas, et selleks peaksid olema võimelised ka kõik teised praegused Balti reguleerimisturu pakkujad, kuid nad ei ole seda eelkvalifitseerimise testiga veel tõestanud.

Praegusel Balti reguleerimisturul rakendatakse sarnast toodet, kuid reeglid on seal Klemmeri sõnul pisut teistsugused.

Ilma tehnilise eelkvalifitseerimiseta ei saa osaleda Euroopa energiaplatvormidel MARI ja PICASSO ning pole ka õigust osaleda loodavatel Baltikumi sageduse hoidmise, sageduse taastamise reservi (aFRR) ja mFRR-i võimsusturgudel.

Järgmise aasta alguses ühendatakse Balti riikide elektrisüsteemid julgeolekukaalutlustel Mandri-Euroopa sagedusalaga.

Eleringi juht Kalle Kilk ütles, et see protsess hõlmab lisaks mahukatele võrguarendustöödele ka aastatepikkust koostööd riikide vahel, et olla uues olukorras valmis tagama vajalikku sagedust, mis on elektrisüsteemi töökindluse üks tähtsamaid parameetreid ja mida nüüdses olukorras, kui Eesti ja Balti riigid kuuluvad Venemaaga ühisesse sagedusalasse, juhitakse Venemaalt.

"Balti elektrisüsteemide liitumine Mandri-Euroopa sünkroonalaga toob kaasa fundamentaalse muudatuse kogu senise Balti elektrisüsteemide tasakaalustamise korraldusel, mille tulemusena Balti süsteemihaldurid loovad võimekuse vastutada ise sageduse juhtimise eest," sõnas Kilk. "Reservid on olulised ka teisest aspektist – suuremat paindlikkust on elektrisüsteemi juhtimiseks vaja ka kasvavat taastuvenergia osakaalu arvestades, sest ettearvamatus ja prognoosiviga süsteemis suureneb."

Utilitas pakub hetkel esimese projektina teenust Balti ühisele reguleerimisturule seitsmemegavatise elektrikatla tarbimise sisse- ja väljalülitamise kaudu vastavalt sellele, kas tarbimist on elektrisüsteemi tasakaalu jaoks vaja suurendada või vähendada. Katel on ühendatud kaugküttevõrguga, mis tähendab, et kaugküttesüsteemi inertsi on võimalik kasutada elektrisüsteemi tasakaalustamiseks.

Utilitase elektrikatla juurdepääsuks manuaalse sageduse taastamise reservi turule kasutatakse energeetikaettevõtetele bilansi- ja portfellihaldusteenust pakkuva Scener OÜ platvormi. Lisaks mFRR turu pakkumistele aitab Scener optimeerida ka päev-ette ning päevasiseseid turgusid.

Ühiseks sageduse juhtimiseks kasutatakse peale Mandri-Euroopa sagedusalaga ühinemist üleeuroopalisi digitaalseid turuplatvorme, mis koguvad kokku kõik reservipakkumised ja optimeerivad reservide aktiveerimise.

Elering koos teiste Baltikumi süsteemihalduritega liitub Euroopa reguleerimisturgude energiapakkumisi koondavate turuplatvormidega MARI ja PICASSO, mis on suunatud vastavalt manuaalse sageduse taastamise reservi ja automaatse sageduse taastamise reservi energiapakkumiste opereerimiseks.

MARI platvormiga ühinemine on plaanis käesoleva aasta oktoobris ja PICASSO platvormiga liitumine aasta lõpus.