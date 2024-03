MKM otsib veerand miljoniga digiarengut toetava kommunikatsiooni tegijaid

Hankedokumentides märgitakse, et digiriigi üks suur eesmärk on avalike teenuste digitaliseerimine ning selleks on loodud digiteadmiste täiendamise keskkond Digiriigi Akadeemia ning avalike teenuste mugavamaks tarbimiseks sündmusteenused, lisaks on eesmärgiks avaandmete kättesaadavus ja tehisintellekti rakendamine.

"Tellitavate kommunikatsiooniteenuste abil soovitakse kindlustada

nimetatud projektide eesmärkide saavutamine," seisab hankedokumentides.

Näiteks Digiriigi Akadeemia brändi on kavas lähiaastatel laiendada ning seda on vaja kommunikatsiooniga toetada.

"Kokkuvõtvalt soovitakse avalike teenistujate ja laiemalt Eesti tööealise elanikkonna seas kommunikatsioonitegevuste kaudu tekitada parem arusaam, millised teadmised ja oskused on vajalikud tulemaks edukamalt toime digiriigi arendamisega seotud väljakutsetega ning kuidas Digiriigi Akadeemia e-õppe ressursid saavad seda toetada. Lõpptulemina on kasvanud inimeste arv, kes peavad digikompetentside arendamist oluliseks ning on keskkonna aktiivsed kasutajad," seisab dokumentides.

Kodanike sündmusteenuste loomiseks on aga vaja ühendada mitme asutuse teenused. "Sellest tulenevalt on vajalik saavutada töötav viis, kuidas teostada

kommunikatsiooni asutuste üleselt – sisekommunikatsioon. Samuti on see vajalik personaalriigi vaatest, et üha enam asutusi oma teenustega teaksid ja sooviksid asuda arendama sündmusteenuseid," põhjendatakse kommunikatsiooni vajadust.

Avaandmete kohta märgitakse, et nendes peidetud potentsiaali kasutamiseks peab levitama teadmisi selle valdkonna kohta, välja selgitama millised andmed avalikustatuna kõige suurema väärtuse looks ning tutvustama avaandmete kasutamisvõimalusi. MKM-i poolt tellitud uuring näitas, et avaandmete mõiste ja

valdkonna tuntus elanikkonna seas on suhteliselt vähene.

Võitja või võitjatega sõlmitakse raamleping, mille mahuks on 250 000 eurot, mille eest tellitakse erinevaid teenuseid ja sõlmitakse hankelepinguid. Raamlepingut rahastatakse muu hulgas Euroopa regionaalarengu fondist, Euroopa Liidu taasterahastust ja riigieelarvest.