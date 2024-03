Töötukassa hinnangul on märke tööturu olukorra paranemisest

Töötukassa hinnangul näitavad aasta esimesed kuud, et tööturu olukord on oodatust parem ja õige pea algavad ka hooajatööd.

"Esimesed kuud tegelikult näitavad seda, et selliseid suuri ootamatusi ei ole olnud ja pigem need signaalid, mis erinevad majandusanalüütikud, aga ka ka siis Eesti Pank näiteks, on öelnud, et on märke, et olukord võib minna paremaks," rääkis töötukassa juhatuse liige Meelis Paavel.

"Nende prognooside, mis aasta lõpus olid, täitumiseks peaks tööturul juhtuma midagi väga erakorralist, ehk et need kõige mustemad stsenaariumid, tänase seisuga ma neid ei näe. Ja nii nagu varasemad aastad, ma loodan ka väga sel aastal, et märts on siiski see tipp ja töötuse tippkuu ja märtsi lõpus peaks siis taas algama töötuse langus. Ma väga loodan," lisas Paavel.

Töötukassa juht avaldas lootust, et koondamised on seljataha jäänud.

"Noh, väiksemaid koondamisi, ma arvan, on olnud kogu aeg, aga sellist suurt kordamislainet ju tegelikult Eestis olnud ei ole."

Paaveli sõnul toovad tööturule leevendust ka õige pea algavad hooajatööd.

"Näiteks Pärnu juba valmistub, otsitakse inimesi teenindussektorisse, aga otsitakse näiteks ka töötlevasse tööstusesse, otsitakse kaubandusse, nii et sellised väikesed märgid näitavad siiski, et olukord on paranemas, aga liigset optimismi täna ka põhjust veel väljendada ei ole."