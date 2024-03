Kagu piiripunktides on autoliiklus kasvanud kardetust vähem

Narva piiripunkti sulgemine autoliiklusele on piiriülest liiklust Kagu piiripunktides kasvatanud umbes 15 protsenti. See pole kaugeltki nii palju, kui kardeti ning piiril töötavad ametkonnad pole täiendavat abijõudu vajanud.

"Intensiivsus on kasvanud, kuid me ei ole saavutanud kaugeltki mitte Covidi-eelseid mahtusid. Seega meie praegune inimressurss on täiesti piisav. Rohkem on Soome numbritega autosid. Oluliselt rohkem on diplomaatiliste numbritega autosid. Isegi reisibusse, mis on varem piiri ületanud Soome piiripunktide kaudu," lausus PPA Kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Veokite järjekorrad on piiril veninud enam kui kolme nädala pikkuseks. Koidulas ja Luhamaal on ootealadel ootamas 490 ja elektroonilises järjekorras enam kui 730 veokit. Tekkinud olukorda kasutab ära Vene propagandamasin, öeldes et Eesti ametkonnad takistavad liiklust.

"Tegelikult olukord on niimoodi, et meie võimekus on praegu suurem, kui Luhamaal autosid üle piiri liigub. Praegusel hetkel Vene poole tempo on see, mis määrab tegeliku piiriületuste arvu," ütles EMTA Luhamaa piiripunkti juht Toomas Huik.

Kuna piiriületuskohti, kus saab edasi sõita Venemaale jääb järjest vähemaks, siis üks asi, millega kagupiiril on viimase kuu jooksul tegeldud, on ooteala süsteemi tutvustamine.

"Et praegu on avatud ainult neli maismaa piiripunkti, mis on vahetult Venemaaga avatud, siis siia on tulnud kokku autosid üle Euroopa. Siin on uued vedajad, kes varem ei ole meie kaudu käinud. Koostöös piirivalvega oleme kasvatanud neid piiriületajaid ja õpetanud korda, sest siin on olnud ka veoautode osas pettusi, kus üritatakse järjekorrast mööda saada eelisjärjekorda," rääkis Huik.

Huik lisas, et Lätis on järjekorrad veelgi pikemad ning seal on eelisjärjekorrad üldse ära kaotatud. Kui rääkida aga eelisjärjekordadest, siis need on mõeldud kaupadele, mis on ajatundlikud, näiteks lilled, mida varem pole üle kagu piiripunktide veetud

"Lõikelilled liikusid läbi Narva Peterburi turule. Praegu nii Luhamaal kui ka Koidulas on kasvanud väga palju just lillede vedu. Kui täna on naistepäev, siis enne seda oli kuni 10-15 lillekoormat päevas. See oli väga suur ja mahukas vormistus, mis meile juurde tuli," ütles Huik.