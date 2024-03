Ahtme rahvapillifestival võib saada traditsiooniks

Festivali Bajaaninupukesed osalejate seas oli eelmisel aastal Eesti noorte akordionitähtede konkursi võitnud Angelica Igoševa. Neiu sõnul on mõnus osaleda ka neil üritustel, kus eesmärgiks pole kohtade jagamine.

"Sellistel üritustel on palju mõnusm mängida, kuna ei ole kohustust ja ärevustunnet, et sa pead olema parim ja kõik peab olema perfektne," sõnas ta.

Kohtla-Järve gümnaasiumi abiturient ja Heino Elleri muusikakooli õpilane on akordionimänguga tegelenud üle kümne aasta. Noore muusiku sõnul meeldib akordion talle muusikariista paljude võimaluste poolest.

"Tal on erisugune ja särav kõla. See kõla ei sarnane ühegi teise pilliga. Lisaks on akordion nii universaalne pill, sellega saab mängida klassikat ja ka rahvamuusikat. Sellega saab ennast saata, näiteks viiulil võid ainult viisi mängida, aga akordionil saad ennast ka saata," selgitas Igoševa.

Sarnaselt mitme teise akordionimängijaga teeb Angelica Igoševa enne mängima hakkamist väikese pausi.

"Ma väga kiiresti mängin loo peas läbi, siis ma hingan sisse ja alustan, kuna siis tean, et sellise tempo ma võtan ja niimoodi ma mängin," rääkis Igoševa.

Bajaaninupukestel oli osalejaid lisaks Ida-Virumaale ka Maardust ja Tallinnast.