F-35 sai tuumarelva kandmiseks rohelise tule

Väljaanne The War Zone kirjutab, et Ameerika Ühendriikides toodetud moodsad varghävitajad F-35 võivad nüüd kanda tuumapommi B61-12 ning see tugevdab NATO heidutusvõimekust Euroopas.

Varghävitaja F-35 näol on tegemist ajaloo ühe kõige moodsama relvasüsteemiga, mis suudab täita nii hävitus-, luurelennuki kui taktikalise pommitaja ülesandeid. Viienda põlvkonna hävitajana on F-35 eelised lahinguruumis tema hukukindlus ja situatsiooniteadlikkus, mille tagab vargtehnoloogia, sensorid ja mitmekihiline andmeside.

Kui F-35A on võimeline andma tuumalööki, siis tugevdab see NATO positsiooni Euroopas veelgi. Venemaa õhutõrje pole kunagi pidanud selliste hävitajatega tegelema.

F-35 programmi pressiesindaja Russ Goemaere ütles eelmisel nädalal, et vastav sertifikaat saadi kätte eelmise aasta oktoobris. USA armee tahtis varem saada vastava sertifikaadi kätte 2024. aasta jaanuariks. Vastav sertifikaat võimaldabki F-35A hävitaja varustada termotuumapommiga B61-12, vahendas The War Zone.

"F-35A on esimene viienda põlvkonna tuumarelvaga varustatud hävitaja ning see on esimene uus platvorm (hävitaja või pommitaja), mis on selle staatuse saavutanud alates 1990. aastate algusest," rääkis Goemaere.

B61-12 on üks peamisi termotuumarelvasid USA tuumaarsenalis. Uued B61-12 termotuumapommid on muudetava lõhkeulatusega. Muudetav lõhkeulatus ulatub 0,3-st 50 kilotonni TNT lõhkemise ekvivalendini. Samas näiteks 1945. aastal Hiroshima peale kukutatud aatompommi lõhkeulatus oli 15 kilotonni.

Praegu on USA-l 100 vanemaid B61 tuumarelvi erinevates baasides Saksamaal, Itaalias, Belgias, Hollandis ning Türgis. B61-12 pommid pole veel Euroopasse jõudnud, aga USA tahab lõpuks vanemad pommid asendada B61-12 pommidega.

Sõltumata sellest, millal B61-12 Euroopasse jõuab, USA-l ja liitlastel on nüüd olemas tuumarelvaga varustatud varghävitaja. See muudab pommi heitmise täpsemaks ning ohutumaks.