Kiiev võib raketivahetuse raames saada juurde Storm Shadow rakette

London ja Berliin arutavad vahetuse (ringtausch) skeemi, seda skeemi on ka varem kasutatud. Selle alusel andsid Ida-Euroopa riigid Ukrainale enda Nõukogude päritolu sõjatehnika ning said vastu moodsama Saksa sõjatehnika.

See skeem võimaldaks Saksamaal nüüd kaudselt anda Ukrainale kaugmaarakette. Selle käigus ei ületaks Saksamaa enda poolt paika pandud punaseid jooni. Kantsler Olaf Scholz on varem öelnud, et Ukraina ei saa Tauruse rakette, kuna muretseb, et Ukraina kasutaks neid relvi Venemaa ründamiseks.

Baerbock aga ütles nädalavahetusel, et Berliin kaalub ringtauschi ideed. Samuti tõi ta välja, et seda skeemi on varemgi edukalt kasutatud, vahendas The Telegraph.

Ukraina on juba saanud brittidelt Storm Shadow tiibrakette ja prantslastelt samaväärseid SCALP rakette. Storm Shadow lennuulatus on üle 250 kilomeetri, Tauruse tiibraketi ründeulatus on kuni 500 kilomeetrit.