Rumeenia president Iohannis teatas ametlikult NATO juhiks kandideerimisest

Rumeenia president Klaus Iohannis teatas teisipäeval, et ta kandideerib NATO peasekretäri ametikohale. Seni on ainsaks ametlikuks kandidaadiks olnud Hollandi peaministri kohusetäitja Mark Rutte.

Veebruaris avaldasid USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa toetust Ruttele ametist lahkuva NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ametikohale, mis suurendas märgatavalt Rutte šansse saada transatlantilise kaitsealliansi järgmiseks juhiks.

Teisipäeval teatas Iohannis avalikult, et ta kandideerib samuti peasekretäri ametikohale, väites, et Ida-Euroopa riigid vajavad suuremat esindatust.

"On aeg, et meie riik võtaks suurema vastutuse euroatlantilistes juhtimisstruktuurides," ütles ajakirjanikele Iohannis, kelle kandideerimise võimaluse üle on spekuleeritud juba mitu nädalat.

"Arvan, et NATO peab uuendama oma missiooniväljavaadet. Ida-Euroopal on hinnatud panus NATO läbirääkimistesse ja otsustesse. Selle piirkonna tasakaaluka, tugeva ja mõjuka esindatuse abil suudab kaitseallianss langetada parimad otsused kõigi liikmesriikide vajadustele ja muredele vastamiseks," lisas Rumeenia president.

NATO peasekretäri valimine toimub konsensuse alusel, seega peab uue juhi kandidaatuuri heaks kiitma kõik 32 liikmesriiki.

Diplomaadid ütlesid varem, et Rutte oli seni ainus ametlik kandidaat, kuigi Iohannise nime on varemgi mitteformaalsetes vestlustes tõstatatud.

Euroopa Liidu ja NATO liikmest Rumeenia kulutab sel aastal riigikaitsele 2,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist. Riik piirneb Ukrainaga ning selle pinnale on paigutatud USA õhukaitsesüsteemid Patriot ja alatine NATO lahingugrupp.

Iohannise ametiaeg Rumeenia presidendina lõpeb selle aasta detsembris ning pärast kahte viie aasta pikkust ametiaega pole tal õigust uuele ametiajale kandideerida.