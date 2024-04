Eesti toetab Ruttet NATO peasekretäri kohale

Välisminister Margus Tsahkna sõnul jagab Rutte Eestile tähtsaid põhimõtteid NATO tugevdamiseks.

"Oleme korduvalt sõnastanud põhimõtted, mis tagavad meie silmis NATO elujõulisuse ja tugevuse ning nüüdseks oleme saanud kinnituse, et NATO peasekretäriks pürgiv Mark Rutte jagab neid veendumusi," ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul peab NATO Venemaa-poliitika arvestama, et idast lähtuv oht on kõige tõsisem ja pikaajalisem ning et Ukrainat tuleb toetada teel NATO liikmeks saamisel. Ministri sõnul tuleb kindlustada heidutust ja tugevdatud kaitsehoiakut idatiival, liikmesriikide kaitsekulutused peavad olema vähemalt kokkulepitud kahe protsendi tasemel sisemajanduse kogutoodangust ning alliansi juhtkohtadel peab suurenema geograafiline tasakaal.

"Pärast põhjalikke arutelusid oleme saanud kindluse, et Mark Rutte on valmis tegutsema alliansi tugevdamise nimel neid põhimõtteid arvesse võttes ja seetõttu saab Eesti toetada Rutte püüdlusi saada NATO järgmiseks peasekretäriks," ütles Tsahkna.

Lisaks Ruttele on NATO peasekretäriks kandideerimisest teatanud Rumeenia president Klaus Iohannis. Rohkem kui 20 liitlast on Rutte selja taha asunud, sealhulgas alliansi suurriigid USA, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa.

Peaminister Kaja Kallas on varem öelnud, et NATO uus juht peaks tulema kaitsekulutusi täitvast Ida-Euroopa riigist, välistades justkui Eesti toetuse Hollandi pikaaegsele peaministrile Mark Ruttele. Kallas on nimetanud Rutte tugevuseks aga kompromisside sõlmimise võimet.