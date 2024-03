Navalnõi liitlane langes Leedus jõhkra rünnaku ohvriks

"Leonid Volkovit rünnati just tema maja ees. Keegi lõhkus auto akna ja pritsis talle silma pisargaasi, misjärel ründaja hakkas Leonidi haamriga peksma," kirjutas Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš X-is.

Volkovi naine Anna Birjukova jagas sotsiaalmeedias fotosid oma abikaasast, millel on näha tema vigastused, sealhulgas sinine silm, arm otsmikul ja teksapükstest läbi imbunud vereplekk jalal.

Navalnõi meeskond jagas hiljem fotosid, kuidas 43-aastast Volkovit kanderaamil kiirabiautosse kantakse.

Leedu politsei pressiesindaja Ramunas Matonis kinnitas, et pealinnas Vilniuses rünnati Venemaa kodanikku tema kodu lähedal kohaliku aja järgi kella 22 paiku õhtul.

"Sündmuskohal töötab palju politseinikke," ütles Matonis. Ta lisas, et kahtlusaluseid ei ole tuvastatud ja täpsemat teavet rünnaku kohta on oodata kolmapäeva hommikul. Politsei kinnitas, et Volkov viidi haiglasse.

Volkov, kes oli hiljuti segastel asjaoludel surnud Navalnõi lähedane liitlane, töötas kuni 2023. aastani tema kantseleiülema ja korruptsioonivastase sihtasutuse esimehena.

Rünnak leidis aset pea kuu aega pärast Navalnõi surma polaarjoone taguses vanglas, milles Volkov süüdistas otseselt Venemaa autoritaarset presidenti Vladimir Putinit.

Päev enne kallaletungi kirjutas Volkov sotsiaalmeedias: "Putin tappis Navalnõi. Ja paljud teised enne seda."

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis mõistis sotsiaalmeediapostituses Volkovi peksmise hukka.

"Uudised kallaletungist Leonidile on šokeerivad. Asjakohased ametivõimud töötavad. Kurjategijad peavad oma kuriteo eest vastutama," kirjutas Landsbergis X-is.

NATO liikmesriik Leedu on koduks paljudele vene pagulastele ja on olnud Ukraina kindel toetaja kogu Venemaa sissetungi aja.

Kremli vastu sõna võtnud Vene teisitimõtlejad kurdavad sageli ähvarduste ja rünnakute üle.

Volkov ütles sõltumatule Vene väljaandele Meduza mõni tund enne teisipäevast intsidenti, et on pärast Navalnõi surma mures oma julgeoleku pärast.

"Praegu on peamine oht, et meid kõiki tapetakse. Miks, see on üsna ilmne," tsiteeris väljaanne tema sõnu.

Volkov läks 2019. aastal eksiili koos mitme teise Navalnõi liitlasega pärast seda, kui võimud algatasid opositsioonijuhi korruptsioonivastase fondi suhtes kriminaaluurimise.

Vene võimud kuulutasid Volkovi 2021. aastal tagaotsitavaks tema rolli tõttu Kremli-vastaste meeleavalduste korraldamisel koos Navalnõiga.

Volkov: nad tahtsid minust otseses mõttes šnitslit teha

43-aastane Volkov sattus pärast teisipäevast rünnakut lühiajaliselt haiglasse.

"Teeme tööd ega anna alla," ütles Volkov, lisades, et rünnak, mille tõttu ta käeluu murdis, oli Putini käsilaste "iseloomulik bandiitlik tervitus".

"Mees ründas mind õues, tagus mind umbes 15 korda vastu jalga. Jalg on enam-vähem korras. Kõndides on valus. Samas murdsin käe," kirjutas Volkov kolmapäeval sotsiaalmeedias.

"Nad tahtsid minust sõna otseses mõttes šnitslit teha," lisas Volkov.