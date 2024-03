Macroni sõnul ei peatu Venemaa sõja võitmise puhul Ukrainas

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas, et Venemaa ei peata oma territoriaalseid ambitsioone, kui võidab sõja Ukrainas ning see muutuks eksistentsiaalseks ohuks ka prantslastele. Prantsuse president keeldus ka välistamast lääne vägede saatmist Ukrainasse.

"Kui Venemaa peaks võitma, muutuks ka prantslaste elu," ütles Macron neljapäeva õhtul suurima vaadatavusega ajal eetrisse antud 30-minutilises teleintervjuus. "Meil poleks Euroopas enam julgeolekut. Kes võiks mõelda, et president Putin, kes pole austanud ühtegi neist piirangutest ja mitte ühtegi oma kohustust, peatub sellel, mis ta on juba saavutanud? Prantslaste julgeolek on kaalul. Need on meie elulised huvid."

Macron rõhutas, et olukorra halvenedes peab Prantsusmaa selleks valmis olema. "Et olla valmis, peame tegema vajalikud otsused tagamaks, et Venemaa ei võidaks seda sõda," märkis ta.

"Venemaast on saanud jõud, mis tahab laieneda ja on selge, et sellega see ei lõpe," rõhutas Macron pärast intervjuud sotsiaalmeedias tehtud postituses. "Kui me jätame Ukraina maha, kui laseme Ukrainal selle sõja kaotada, siis ähvardab Venemaa kindlasti Moldovat, Rumeeniat, Poolat," oli president veendunud.

Liitlased ja lääne väed

Macron hoiatas ka liitlasi piirangute seadmise eest sellele, kuidas Moskva tegevusele reageerida. See tähendaks tema sõnul kaotuse valimist: "Kõik, kes propageerivad Ukrainale antavale abile piiride seadmist, valivad lüüasaamise."

Selles võib näha otsest viidet Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi positsioonile, kes on keeldunud andmast Ukrainale tiibrakette Taurus, mis võiksid aidata purustada Venemaa valduses olevaid olulisi objekte, sealhulgas ka Krimmi silda.

Prantsusmaa president pühendas suure osa intervjuust oma positsiooni kaitsmisele, millega ta hoiab Ukrainas käiva sõja suhtes strateegilist ebamäärasust, öeldes vaid, et Prantsusmaa "ei hakka juhtima pealetungi ega võtma initsiatiivi". "Mul on õigus, kui ma ei ole konkreetne," ütles Macron.

Ta keeldus taaskord välistamast lääneriikide vägede viimist Ukrainasse, millega ta esimest korda juba veebruaris välja tuli, põhjustades laiaulatuslikku vastukaja liitlasriikides ning nende liidrite kinnitusi, et nad oma vägesid Ukrainasse ei saada.

"Me pole praegu sellises olukorras, aga kõik variandid on võimalikud," vastas ta küsimusele vägede saatmisest. Macroni sõnul lasuks sellise sammu korral süü Moskval. "Et jõuda rahuni Ukrainas, ei tohi me olla nõrgad," rõhutas Prantsuse president.

Venemaa ja Putin

Prantsuse ringhäälingu TF1 ja France 2 reporterid küsisid Macronilt ka tema praeguste suhete kohta Venemaa liidri Vladimir Putiniga – kellega ta pole enda sõnul kuude kaupa rääkinud. Macron rõhutas, et sõda ei tohiks käsitleda isikliku probleemina: "See pole romaan ega seebiooper. Praegusel ajal, kui me räägime, surevad Ukrainas president Putini pilgu all mehed ja naised."

"Ma tahan, et meie kaasmaalased mõistaksid, et selle olukorra eest vastutab ainult üks inimene: see on [Putini juhitav] Kremli režiim. Olen kahtlemata vastutustundlik juht, kes on rääkinud Vladimir Putiniga rohkem kui keegi teine," ütles ta. "Seega, kui sõda levib, kui sõda levib Euroopas, on see ainult Venemaa valik ja vastutus. Muidugi on täna Venemaa vastane. Kremli režiim on vastane. Aga olen seda alati öelnud, et me ei ole sõjas Venemaa ja vene rahvaga," rääkis Macron.

Taustal Prantsusmaa sisepoliitika ja suhted liitlastega

Selle nädala alguses hääletasid Prantsuse parlamendi mõlema koja seadusandjad julgeolekuleppe poolt, mis kinnitas Prantsusmaa toetust Ukraina NATO-taotlusele ning lubas Kiievile rahalist ja sõjalist toetust.

Kuid Prantsuse avalik arvamus ei paista Macroni toetavat. Uuringufirma Odoxa küsitluses ütles 68 protsenti prantslastest vastajatest, et Macroni kommentaarid Lääne vägede kohta Ukrainas olid "valed", kirjutas väljaanne Politico reedel. Odoxa konsultant Erwan Lestrohan ütles Politicole, et "enamik elanikkonnast" on mures sellise võimsa riigi nagu Venemaa muutmise pärast vaenlaseks.

Prantsuse presidendi üha karmimaks muutunud toon Venemaa suhtes on suurendanud pingeid ka Pariisi ja Saksamaa vahel, kus Saksa kantsler Olaf Scholz on võtnud sõja suhtes märksa vaoshoituma tooni.

Kaks liidrit kohtuvad reedel Berliinis koos Poola peaministri Donald Tuskiga Weimari kolmnurga formaadis kohtumisel, et näidata ühtsust.