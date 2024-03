Terrase sõnul ei usu Lääne-Euroopa riigid, et Putin võib neid rünnata

Poola peaminister Donald Tusk ütles uudistekanalile AFP, et me elame sõjaeelsel ajastul ning kellelgi Euroopas pole turvaline, kui Ukraina sõja kaotab. Endise kaitseväe juhataja Riho Terrase hinnangul ei taha suurriikide liidrid uskuda, et Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini plaanid on tõsised ega piirdu Ukrainaga.

Poola peaministri, endise Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski väljaütlemine, et kui Ukraina kaotab sõja, pole kellelgi Europas turvaline, viib mõttele, et keegi enam ei usu Ukraina võitu.

"Nii see on, aga kui uudise pealkirjaks pannakse, et me oleme sõjaeelses seisundis, siis see on minu meelest pigem vastutustundetu, sest see sisendab ärevust inimestesse. Seda me peaks ometi vältima," ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.

Stoicescu arvab, et pigem tuleb näidata Venemaale, et NATO-t nad võita ei suuda.

Euroopa Parlamendi saadik, endine kaitseväe juhataja Riho Terras ütles, et Lääne-Euroopa suurriigid lihtsalt keelduvad uskumast, et Putin neid ründab.

"Aga kui on vaja omaenda eelarvest teha kärpeid või muuta eelarvejaotust niimoodi, et Ukrainale ka sõjalist toetust anda, siis läheb see raskeks. Seda nii Prantsusmaal kui ka Saksamaal. Ainult Poola on tõesti praegusel hetkel näidanud, et nad võtavad asja väga tõsiselt," rääkis Terras.

Euroopa pole seni suutnud kumbagi maailmasõda ära hoida, sest nad ei uskunud. Kuivõrd on NATO täna lõhenenud Poola ja nende riikide vahel, kel puudub vahetu piir Venemaaga? Terras ütles, et tema sellist lõhet ei näe, sest praegu tehakse sõjaplaane, mida pole tehtud 30 aastat. Kuid vahenditest ei piisa pikaks sõjaks Ukrainas ja selleks, et siis veel ise valmis olla. Venemaa seevastu valmistub.

"Venemaa on tulnud välja oma sõjalise reformiga, mis loob põhja ja lääne suunal uued korpused. Ja sinna on isegi esimesed üksused juurde juba tulnud. Nii et mina olen sügavalt veendunud, et Venemaa valmistub sõjaks," ütles Terras.

Venemaal on huvid Arktikas, Läänemere ääres, Musta mere ääres. Terras arvab, et NATO ründamine mitmes kohas korraga pole ratsionaalne.

"Putin on näidanud end suhteliselt alati oportunistina, kasutades võimalust, mis talle ette mängitakse. Mistõttu NATO peab kontsentreeruma sellele, et sellise võimaluse ettemängimist ei tule. Täna, ma arvan, on Putinil selline tunne, et lääneriigid ei ole kogu südamega valmis enda eest seisma, sest nad lihtsalt ei usu, et selline konflikt võimalik on," rääkis Terras.

Stoicescu kinnitas, et Poola peaminister tahab oma ütlusega äratada eelkõige mitme suurriigi juhte. Ta loodab, et Tuski sõnad pole mõeldud kurtidele kõrvadele mõlemal pool ookeani.

"Ma väga loodan, et ka USA kongressi esindajatekojas on sellest lõpuks aru saadud ja spiiker Mike Johnson paneb selle abipaketi hääletusele," ütles Stoicescu.