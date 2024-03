Eesti toetab EL-väliste riikide töötajate andmebaasi loomist

"Eesti toetab Euroopa Liidu talendireservi loomist rahvusvahelise värbamise lihtsustamiseks, kui sellega liitumine on liikmesriikidele vabatahtlik," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster reedel ERR-ile. Valitsus kinnitas tema sõnul Eesti seisukohad talendireservi loomise teemal oma neljapäevasel istungil.

Euroopa Liidus praegu ettevalmistamisel oleva määrusega luuakse EL-ülene talendireservi IT-platvorm, mille abil loodetakse hõlbustada liidust väljas elavate kolmandatest riikidest pärit oskustööliste ja töötajate värbamist Euroopa Liidus asuvate tööandjate poolt, aidates eelkõige leida töötajaid tööjõupuudusega tööaladele. Talendireserviga saavad liituda liikmesriigid, mitte individuaalsed tööandjad.

Eesti jaoks on oluline, et liikmesriigid saaksid talendireserviga ühinemisel lähtudes oma tööturu vajadustest otsustada, mis on need tööjõupuudusega kutsealad, mille tööpakkumisi talendireservi kaudu saab avaldada, rõhutas Laaster. Samuti peab Eesti oluliseks põhimõtet, et talendireservis osalemine ei mõjuta liikmesriikide sisserände reegleid, lisas ta. Enne tööle asumist peab kolmanda riigi tööotsija läbima vastavad siseriiklikud menetlused, samas liikmesriikidel on eelnõu kohaselt võimalus luua kiirendatud rändemenetlusi.

Eesti ise hakkab kaaluma talendireserviga liitumist siis, kui on selgunud selle toimimise tingimused, kaasnevad kulud ja halduskoormus ning on analüüsitud, millistel kutsealadel on Eestis enim vajadust talendireservi vahendusel välistöötajate värbamist soodustada. Tööjõupuudusega valdkondade määratlemisel saab tugineda OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosidele, selgitas ministeeriumi pressiesindaja.

Plaani kohaselt saavad kolmandatest riikidest pärit tööotsijad luua talendireservi platvormil oma profiili ning selle abil vabu töökohti otsida. Lisaks plaanitakse luua talendireservi keskkonnas ka funktsioon, mis näitab, kas tööotsija on saanud mõne liikmesriigi kulul juba väljaõpet või täienduskoolitust. Siis oleks tööotsija profiil aasta jooksul nähtav vaid konkreetsele liikmesriigile, kes tööotsijasse investeeris, kuid kui selle aja jooksul värbamist ei toimu, saab tööotsija profil avalikuks kõigile platvormil osalevate riikide tööandjatele.

Platvormi loomisel plaanitakse tugineda Euroopa tööotsingu portaali EURES lahendustele ning tööotsijad registreeritakse Europassi süsteemi kaudu. Tööjõupuudusega kutsealade nimekirja on kavas pidevalt ajakohastada.

Eesti rõhutab valitsuse kinnitatud seisukohtades ka soovi maksimaalselt ära kasutada juba olemasolevaid lahendusi nagu EURES, Europass, EL-i ühtne digivärav, et minimeerida nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide kulusid ja vältida dubleerimist. Samuti ei tohik algatusega sekkuda liikmesriikide sisserände regulatsiooni, muuhulgas ei tohiks sellega kaasneda võimalust siseneda Euroopa Liitu töö otsimiseks.

Algatusega ei looks Euroopa Liit uut asutust, küll aga uue struktuuriüksuse Euroopa Komisjonis. Samuti luuakse talendireservis osalevatest riikidest koosnev juhtrühm. Osalevad riigid peavad määrama riikliku kontaktpunkti, kellele langeb suurem osa tööandjate ja tööotsijate sobitamise töökoormusest.

Samuti tuleb luua EL-i talendireservi IT-platvorm, mille valmimine võiks jääda 2027. aastasse. Platvormi loomisega aastatel 2026-2027 samaaegselt tuleks koostöös osalevate liikmesriikidega tagada riiklike andmebaaside koostalitlusvõime ELi talendireserviga. Seega peavad liituda soovivad liikmesriigid tagama vajalikud ressursid IT-arendusteks.

Euroopa Komisjon on eeldanud, et 2030. aastaks osaleb EL-i talendireservis vähemalt 11 ja kõige rohkem 20 liikmesriiki ning hiljem ühineb veel liikmesriike. Kui läbirääkimiste käigus selgub, et huvi on kasin, võib olla vaja teha ümberarvutusi, et hinnata sellise mehhanismi loomise mõistlikkust EL tasandil.