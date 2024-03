Sillamäe sadamasse võib kerkida meretuulikute tehas

Sillamäe sadamasse soovitakse ehitada meretuulikute tehast, kus saaks hakata tootma mobiilseid ehk hõljuva vundamendiga meretuulikuid. Projektile võib takistuseks saada see, et riigikaitseliste piirangute tõttu võib osutuda võimatuks Sillamäele sadamasse testtuuliku püstitamine.

Idaveoste kokkutõmbamise tõttu otsib Sillamäe Sadam majandustegevuse uusi suundi, kus saaks sadama taristut ära kasutada.

Koostöös Soome ettevõttega Elomatic soovitakse Sillamäele ehitada mobiilsete meretuulikute tehas ja püstitada sadamasse testtuulik. Kuna piirkond asub tuulikute püstitamise riigikaitselisel piirangualal, siis küsiti Kaitseministeeriumile saadetud kirjas teavet, millistel tingimustel võiks tuuliku püstitada.

"Meie soovitud meretuuliku parameetrid ja tehnilised mõõtmed ning näitajad on läbiräägitavad, kuna Elomatic soovib saada enne esimese meretuuliku ehitamise juurde asumist pakkumisi mitmelt tuulikute generaatoreid ja labasid tootvalt välisettevõttelt, nagu Siemens Gamesa, Vestas jne," seisab Sillamäe Sadama poolt kaitseministeeriumile saadetud kirjas.

Samuti seisab kirjas, et projekt on oluline, sest piirkonda luuakse tänu sellele uusi töökohti. "Meie jaoks on eluliselt oluline, et uudse tehnoloogia juurutamine ning sadade töökohtade loomine tööpuuduse käes kõige enam kannatavas Eesti piirkonnas oleksid just need motivaatorid, millest lähtuvalt peaksite võimalikuks teostada äärmise põhjalikkusega kaalutlemist enne lõpliku vastuse andmist," kirjutati Sillamäe Sadama juhatuse liikme Margus Vähi allkirjastatud kirjas.

Vastust ministeeriumilt Sillamäe Sadam veel saanud ei ole. ERRile öeldi Kaitseministeeriumist, et kirja menetletakse ja sel teemal on veel vara kommentaare jagada.

Kuna Elomaticul on kogemused ka vesinikutootmisjaamade projekteerimisel, siis lisaks tuulikute tehasele kaalutakse Sillamäe sadamasse ka vesinikujaama rajamist.

Majandusminister Tiit Riisalo sõnul on hea, et ettevõtjad otsivad uusi lahendusi. "Kogu Eesti majanduse edu ongi ettevõtjate soov oma ettevõtteid arendada ja muutuva majandusega kaasas käia. Selliseid initsiatiive tuleks kahe käega toetada ja vaadata, kas neid saaks näiteks õiglase ülemineku fondi vahenditest toetada," ütles minister.

Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv tervitas võimalikku mobiilsete meretuuleparkide tehase ehitamist Eestisse.

"Meie nimetame neid hõljuva vundamendiga tuulikuteks. Nende põhimõte on see, et tuulik ehitatakse sadamas valmis ja siis transporditakse ta laevade slepis õigesse asukohta. Seal ta kas kinnitatakse ankruga merepõhja või on siis sellised raamid, mis omavahel ühendatakse.

See on innovaatiline, aga maailmas tegeletakse sellega juba palju. Näiteks meie katuseorganisatsioonis WindEurope on selle valdkonna jaoks eraldi igapäevaselt tegutsev töögrupp. See on maailmas uus kasvav trend," ütles Talv.

Talve sõnul tuleneb hõljuva vundamendiga tuulikute vajadus eelkõige merepõhja sügavusest. "Eesti vetes on kõik tuulikud võimalik üpris lihtsalt kinnitada merepõhja. Aga kui me räägime Põhjamerest, Vaiksest ookeanist või India ookeanist, siis seal on sügavused nii suured, et tuuliku vundamenti on merepõhja panna väga keeruline, sellepärast rakendatakse hõljuvaid süsteeme. Et saaks siiski kasutada ka neid alasid, kus mere põhi on liiga sügaval," rääkis Talv.

Sillamäe Sadama omanik Tiit Vähi ütles, et ettevõte enne kooskõlastuste saamist pooleliolevaid projekte ajakirjanduses ei kommenteeri. Tema sõnul on Elomaticu arendusplaanidega sarnaseid pooleliolevaid arendusprojekte Sillamäe Sadamal kümne ringis.

Ka Elomaticu turundus- ja kommunikatsioonidirektori Piia Leinoneni sõnul nad Sillamäe projekti veel valmis kommenteerima ei ole.