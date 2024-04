Narva haigla ehitab uue ravikorpuse ja remondib vana hoone

Narva tööstusinkubaator ehitatakse õiglase ülemineku fondi toel kohalikku tööstusparki ja sellesse peaks korraga mahtuma korraga kuni 10 piloottehast.

Maakonnas on palju tühje tootmishooneid, kuid ettevõtjad soovivad tootmise katsetamiseks kaasaegseid ja säästlikke ruume.

"Väga paljud ettevõtjad ütlevadki, et meie esimene samm ei saa olla kohe osta kinnistu ja ehitada ise endale tootmishoone, vaid me tahame mõne aasta piloteerida, katsetada tootmisprotsessi ja siis juba minna tehingutesse. Ja ma arvan, et see äriidee on iseenesest üsna unikaalne, selliseid tööstusinkubaatori projekte leiab väga üksikuid," selgitas IVIA juhatuse liige Teet Kuusmik.

8,5 miljonit eurot maksev tööstusinkubaator rajatakse magnetitehase kõrvale, mis tööstuspargi ankurettevõttena peaks uusi tootmisi magnetina ligi tõmbama.

Teine suurem ehitus algab tuleval aastal Narva haiglas. Euroopa Liidu vahendite toel ehitatakse 20 miljonit eurot maksev täiesti uus haiglakorpus ning 17 miljonit eurot kulub vana haiglahoone kapitaalremondiks.

"Kokku selle muudatuse tulemusena tekib meil umbes 90 lisavoodikohta, mis on kõige kaasaegsemad, modernsemad. Ja põhimõtteliselt tekib uus diagnostiline ja funktsionaaldiagnostiline lahendus uues korpuses. Ning ma usun, et Narva linna elanike jaoks tekivad ka kõik need seni ootusel olnud noorte naiste sünnitusvõimalused uuesti kaasaegsel tasemel," selgitas Narva haigla juht Üllar Lanno.

Narva haigla loodab, et kunagi saavad kõik piirilinna haigla osakonnad uutesse ruumidesse ja Narva tekib maakonnakeskne terviselinnak. See aga vajab veel täiendavalt kuni 50 miljonit eurot.