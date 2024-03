Endine Orbani liitlane esitab Ungari peaministrile väljakutse

Endisest Orbani liitlasest Ungari ettevõtja Peter Magyar teatas reedel toimunud meeleavaldusel, et ta loob uue erakonna, mis esitab Ungarit valitsevale erakonnale Fidesz väljakutse.

Magyar esines veebruaris mitme sõnavõtuga, milles ta kritiseeris teravalt Ungari valitsuse sisemist toimimist ja otsuste langetamise tagamaid.

Opositsiooni soosikuks saanud endine Orbani liitlane ütles teda kuulama kogunenud toetajatele, et Ungari peaks tegema koostööd Brüsseliga, isegi kui kõik seal toimuv ei pruugi ungarlastele meeldida.

Sel nädalal uuringufirma Median avaldatud arvamusküsitluse järgi on 68 protsenti valijatest kuulnud Magyari poliitikasse tulekust ning 13 protsenti neist valijatest on valmis tema erakonda toetama.

Reede hommikul esines ka Orban kõnega oma toetajate ees seoses Ungari riigipühaga, mille käigus tähistatakse 1848. aasta Ungari revolutsiooni aastapäeva.

Orban ütles, et ta on valmis marssima Brüsseli poole ning "okupeerima" Euroopa Liidu pealinna.

Juuni alguses toimuvad Ungaris Euroopa Parlamendi valimised, mis on oluliseks testiks Orbani ja opositsiooni toetusele ühiskonnas. Ungari peaminister loodab lõigata kasu EL-is aset leidvast parempopulistlike erakondade toetuse kasvust, samas kui opositsioon panustab, et Ungari valijad on 2010. aastast alates kestnud Orbani valitsemisperioodist väsimas.

Ungari võtab 1. juulil Belgialt üle Euroopa Liidu eesistujariigi ametikoha.