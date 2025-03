Budapestis tulid kümned tuhanded Orbani vastu meelt avaldama

Ungari pealinnas Budapestis tulid laupäeval opositsiooni kutsel tänavatele kümned tuhanded inimesed, et avaldada meelt autoritaarse peaministri Viktor Orbani vastu, kes on lubanud uusi samme sõltumatu meedia ja valitsusväliste organisatsioonide mahasurumiseks

Opositsioonilise Tisza partei juht Peter Magyar lubas meeleavaldusel peetud kõnes muuta Ungari osaks tugevast Euroopast ja lõpetada Orbani 15 aastat kestnud valitsemise.

Magyar, kes on Orbani endine liitlane, käivitas oma liikumise aasta tagasi ja tema Tisza partei, mis on saanud nime Ungari suuruselt teise jõe järgi, juhib aasta enne 2026. aasta valimisi enamikus küsitlustes Orbani partei Fidesz ees.

Orban, kes astub viimastel aastatel üha sagedamini vastasseisu Euroopa Liidu teiste riikidega ning on eriti silmapaistvalt vastandseisukohal Ukraina toetamise suhtes, lubas laupäeval, enne meeleavalduse algust peetud kõnes rakendada karme meetmeid poliitikute ja ajakirjanike suhtes, kes saavad välisrahastust, ning välistas taas Ukraina võtmise EL-i liikmeks.

#Budapest Les Hongrois contre Orbán, dans la rue aujourd'hui: "Son père, son frère, son gendre, ses amis, son voisin, son avocat, même son dentiste sont devenus milliardaires (..) Assez ! Assez des pillages, des vantardises, des mensonges. Assez !", dit l'opposition, et la foule. pic.twitter.com/uKhr0l0E7Y — Aline Le Bail-Kremer (@ALBK) March 15, 2025

Rohkem kui 50 000 tema vastu Budapesti meelt avaldama saabunud inimest trotsisid aga külma ja vihmast ilma, skandeerides "räpane Fidesz" ja "Tisza ujutab üle".

"Need, kes petavad oma rahvust, peaksid sattuma ajaloo prügikasti," ütles Magyar rahvahulgale. "Meie aeg on kätte jõudnud." Ta ütles, et Tisza käivitab rahvaküsitluse 12 peamise majandusliku ja poliitilise küsimuse kohta, et kuulda rahva häält.

Ungari rahvuspühal toimunud miitingul kõneledes ütles aga Orban, et on aeg likvideerida valitsusväliste organisatsioonide, ajakirjanike, kohtunike ja poliitikute "variarmee", kellele USA-st ja Brüsselist palka makstakse, viidates oma plaanidele piirata valitsusväliseid organisatsioone ja meediat, mida rahastasid USA Rahvusvahelise Arenguabi Agentuur (USAID) ja miljardär George Soros.

"Pärast tänaseid pidustusi tuleb lihavõttepühade suurpuhastus, sest putukad on talve üle elanud," ütles Orban. "Me likvideerime kogu variarmee," teatas ta.

USA presidendi Donald Trumpi otsus USAID laiali saata on julgustanud tema liitlast Orbanit.

Eelmisel kuul ütles ta, et Ungari koostab riigi suveräänsuse kaitseks seaduseelnõu ning paljastab välismaise rahastamise Ungari meediale ja tema poolt nimetatavatele valitsusvälistele organisatsioonidele.

Sel nädalal esitas tema partei Fidesz põhiseaduse muudatused, mis lubavad Ungari suveräänsust ohustavate topeltkodakondsusega inimeste väljasaatmist.