Ungari opositsiooniliider kutsus Venemaad hoiduma Ungari poliitikasse sekkumisest

Ungari opositsiooniliider Peter Magyar.
Ungari opositsiooniliider Peter Magyar. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Marton Monus
Ungari opositsiooniliider Peter Magyar kutsus Venemaad üles hoiduma Ungari poliitikasse sekkumisest. Magyar tegi oma pöördumise pärast Moskva väiteid, et Euroopa Liit püüab peaminister Viktor Orbánit kukutada.

"Nõuan selget kinnitust, et Venemaa hoidub igasugustest tegudest, mida võiks liigitada Ungari sisepoliitilistesse protsessidesse sekkumiseks, sealhulgas desinformatsioonikampaaniatest, küberoperatsioonidest või poliitikute ja kodanike hirmutamisest," kirjutas Magyar sotsiaalmeediakeskkonnas Facebook.

Magyari avaldus järgnes sellele, kui Venemaa välisluureteenistus (SVR) väitis 13. augustil, et Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta Budapesti režiimi ja toetada Orbáni peamist rivaali Magyarit.

"Magyari toetuseks on juba mobiliseeritud märkimisväärsed materiaalsed, haldus-, meedia- ja lobitööressursid," väitis Venemaa välisluure. "Kampaaniaga Ungari valitsuse lammutamiseks Brüsseli käsul on aktiivselt liitunud ka Kiiev," lisas SVR.

Opositsioonipoliitik nimetas selliseid avaldusi vastuvõetamatuks sekkumiseks Ungari sisepoliitilistesse protsessidesse. "See on katse mõjutada Ungari valijaid, moonutada meie avalikke debatte ja õõnestada usaldust meie demokraatia vastu. Ungari suveräänsus kuulub ainuüksi Ungari rahvale," rõhutas ta.

Magyar nõudis Venemaa saatkonnalt avalikke selgitusi ja selgeid tagatisi, et Vene Föderatsioon hoidub tulevikus sellistest tegudest. Ta rõhutas, et demokraatlike protsesside puutumatus on riikidevahelise kahepoolse koostöö põhitingimus.

Magyarist on saanud Orbani peamine rivaal, kes lubab muuta Ungari välispoliitikat ja lõpetada Budapesti isolatsioon lääneriikidest.

Orban, kelle valitsust süüdistatakse demokraatlike normide laialdases õõnestamises, on blokeerinud või edasi lükanud Euroopa Liidu sõjalise abi andmist Ukrainale, säilitanud sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja tegutsenud Ukraina EL-i võtmise vastu, väites, et liitumine hävitaks Ungari.

Budapestil on vetoõigus mitmete Euroopa Liidu otsuste, sealhulgas laienemise ja välispoliitika üle. Ukraina alustas ühinemisläbirääkimisi 2024. aasta juunis, kusjuures selle juhid seadsid liitumise esialgseks eesmärgiks 2030. aasta.

Magyar külastas Ukrainat 2024. aasta juulis, toimetades kohale humanitaarabi, ja on lubanud pragmaatilisi suhteid Moskvaga, mis varustab Ungarit energiaga ning lükanud samal ajal tagasi Kremli sekkumise.

Ungari järgmise parlamendivalimised peaks toimuma 2026. aastal. 

Tisza partei juht Magyar, kes on juba alustanud oma valimiskampaaniat, on kinnitanud, et tema parteil on kõik võimalused Orbánit valimistel võita.

Vastuseks suurendas Orbán omaenda infokampaaniat. Nii ilmusid juulis üle riigi plakatid ja videod, kus püütakse kujutada Magyarit kui Ungari Zelenskit ja väliste osalejate marionetti koos Ukraina presidendiga.

Magyar on varem öelnud, et ta ei toeta Ukraina kiirendatud ühinemist EL-iga. Samal ajal nimetas ta Venemaad agressoriks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBC.ua

