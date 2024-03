Air Baltic ei teinud pakkumist Nordica ostmiseks

Pakkumise Nordica ostuks esitas mitu Euroopa ettevõtet, Läti lennufirma Air Baltic pakkumist aga ei teinud. Air Balticu juht Martin Gauss ütles ERR-ile, et ühelt poolt neil ei olnud seda pakkumist võimalik teha, teisalt ongi lennufirmal praegu teistsugused arenemisplaanid

"Me ei teinud pakkumist Nordica ostmiseks, kuna hetkel kehtivad meile Euroopa liidu koroona-abipiirangud, mille järgi me ei saa teisi lennufirmasid osta. Samas kui see olekski hetkel võimalik, siis me ei näeks Nordicat Air Balticu täiendusena, kuna soovime Eestis kasvada juba praeguste tegevusliinide pealt," ütles Gauss.

Gaussi sõnul on Air Balticu plaan laiendada ja parandada ühendusi Eestis.

"Meil on Eestis kolm lennukit ja me tahame samm-sammult pakkuda Eestis rohkem otseliine. Me oleme viimastel aastatel tellinud palju lennukeid ja teatud hulk lennukeid jõuab ka Eestisse. Kuna Eestis hakkab baseeruma rohkem lennukeid, saab lisaks hooajalistele otselendudele lisada ka uusi marsruute," ütles Gauss.

Jaanuaris oli juttu ka sellest, et Läti valitsus otsustab lähiajal riigi lennufirma Air Baltic vähemusosaluse börsile viimise. Gaussi sõnul pole otsust veel tehtud ja kohtumisel kliimaministri Kristen Michaliga ja Leedu transpordiminstriga polnud see otseselt ka fookuseks. Pigem keskenduti sellele, kuidas tagada ühendus Euroopaga ja millist rolli lennufirma selles mängib.

"Ma arvan, et igale riigile, millel ei ole ülejäänud Euroopale juudepääsu raudteed või maanteed pidi, on ühenduse tagamine väga oluline. Me pakume otseühendusi või ühendusi läbi Riia. Ja ühendus teiste riikidega on sisemajanduse kogutoodangu kasvu jaoks ülioluline, samuti nagu ka saabuvate turistide arv. Balti riigid saavad väga hästi aru, kui oluline on ühenduse tagamine ja see oli ka meie arutelu fookuseks," sõnas Gauss.

Läti lennufirma Air Baltic käive oli eelmisel aastal 668 miljonit eurot ning kasum 34 miljonit eurot, selgub ettevõtte aastaaruandest, mille kohaselt olid mõlemad näitajad läbi aegade kõrgeimad. Air Balticu eelmise aasta müügitulu oli 34 protsenti suurem kui 2022. aastal, mil see ulatus poole miljardi euroni.