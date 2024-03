Kallas otsib enda sõnul aktiivselt järgmist justiitsministrit

"Kui see eile (laupäeval – toim.) välja tuli, siis tõepoolest, sellised kahtlused ei saa justiitsministril olla üleval ja ma väga tervitan justiitsministri otsust tagasi astuda. Me vestlesime eelnevalt ja arvasime, et see on kõige parem. See ei tähenda, et see ülejäänud protsess, mis puudutab prokuratuuri, jääks kuidagi seisma," lausus Kallas.

Kallase sõnul otsib ta aktiivselt järgmist justiitsministrit.

"Jah, pea valutab selle pärast. Jah, ma mõtlen selle peale kogu aeg. Ma olen tagasi (Eestis) alles reedel, arvestades graafikut, aga eks ma siin töö kõrvalt selle küsimusega ka tegelen," lausus ta.

Kallas osales USA-s Bideniga õhtusöögil

Kallas osales Washingtonis Gridironi klubi õhtusöögil, kuhu kogunevad USA tippajakirjanikud ja -poliitikud. Iga-aastasele seltskonnaüritusele kutsutakse väliskülalisi harva, lisaks Kallasele oli ainsa kõrge väliskülalisena kutsutud Iirimaa valitsusjuht Leo Varadkar. Õhtusöögil istus Kallas koos USA president Joe Bideniga pealauas.

"Eks me rääkisime loomulikult Ukraina toetamisest ja mida me saaksime teha, et Ukraina selle sõja võidaks. Joe Biden rääkis sellest, mis seisud on asjad Ameerikas ja ühtlasi ka kinnitas uuesti üle, et mis iganes, me oleme väga olulised liitlased ja Ameerika seda kõike silmas peab;" ütles Kallas.

"Need rahalised lubadused ja need sammud, mida Ameerika nüüd järjest teeb ja mis lähiajal välja tulevad, mis siin järjest on juba avalikuks saanud, need ta kinnitas üle. Ja seletas natuke lahti seda, mis toimub kongressis ja kuidas nendest asjadest üle saada. Loomulikult, siin on valimiste hooaeg ja see kõik mõjutab seda pilti," lisas peaminister.