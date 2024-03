Iisraeli armee teatas operatsiooni alustamisest Al-Shifa haiglas

Iisraeli armee teatas esmaspäeval, et Gaza sektoris asuvas Al-Shifa haiglas on käimas operatsioon tabamaks äärmusrühmituse Hamasi juhtivliikmed, kes kompleksi kasutavad.

"Sõdurid viivad praegu Shifa haigla piirkonnas läbi operatsiooni," seisis sõjaväe avalduses.

"Operatsioon põhineb luureandmetel, mis viitavad haigla kasutamisele Hamasi kõrgemate terroristide poolt," lisati teadaandes.

Gazas võimul oleva Hamasi meediabüroo mõistis Iisraeli operatsiooni hukka ja nimetas "haiglakompleksi ründamist tankide ja droonidega ning tulistamist kompleksi sees sõjakuriteoks".

Gaza terviseministeerium teatas, et on saanud haigla lähikonnast kõnesid, mille kohaselt rünnakul on kümneid ohvreid. "Hukkunuid ja kannatanuid ei ole võimalik tulistamise intensiivsuse tõttu haiglasse toimetada," lisas ministeerium.

Katari meediakanali Al-Jazeera teatel on Iisraeli väed sooritanud tugevaid suurtükirünnakuid sektori lõunaosas asuvas Khan Yunises ja Gaza linnas.

Al-Jazeera reporterid teatasid samuti relvakokkupõrgetest Al-Shifa haigla ümbruses.

Iisraeli parempoolne peaminister Benjamin Netanyahu ütles pühapäeval, et igasugune Gaza vaherahulepe, mis nõrgestab Iisraeli ja jätab selle võimetuna kaitsma end vaenulike naabrite eest, ei ole vastuvõetav.

"Potentsiaalne rahulepe, mis muudab Iisraeli nii nõrgaks ja võimetuks end kaitsma, on vastuvõetamatu," sõnas Netanyahu ühispressikonverentsil Jeruusalemmas Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga.

Netanyahu kordas ühtlasi, et Iisraelile peab jääma vajalik julgeolekualane vastutus Gaza sektoris pärast sõda.

Scholz kutsus pühapäeval üles kirjutama Gaza sõja leppesse, mille peaeesmärk on vabastada Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas käes olevad iisraeli pantvangid, sisse pikemaajalisema relvarahu klauslit.

"Me vajame pantvangilepet pikemaajalisema relvarahuga. Me mõistame pantvangide perekondi, kes ütlevad, et enam kui viie kuu järel on saabunud aeg põhjalikuks pantvangileppeks, et päästa need, keda hoitakse jätkuvalt kinni," ütles Scholz ühispressikonverentsil.