Rainer Saks kandideerib Parempoolsete nimekirjas europarlamenti

"Kuigi detaile pole veel paigas, olen ma Parempoolsetega põhimõttelise kokkuleppe teinud, et kandideerin nende nimekirjas Euroopa Parlamendi valimistel," ütles Rainer Saks esmaspäeval ERR-ile.

Saksa sõnul usub ta, et parlamendivälistel Parempoolsetel on võimalus võtta üks seitsmest Eesti mandaadist. Parempoolsete nimekirjas kandideerivad Saksa kõrval suure tõenäosusega ka erakonna juht Lavly Perling ning filmilavastaja Ilmar Raag.

Lõpliku nimekirja järjestuse paneb kokku Parempoolsete volikogu ja siis selgub, kas Saks on nimekirja esinumber.

"Mõeldes maailmas toimuvale, on Euroopa Parlamendis otsustavad ajad ja selle kaudu on võimalik mõjutada protsesse. Mõistagi mitte üksi, vaid endale liitlasi ja mõttekaaslasi otsides," sõnas Saks.

Sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses regulaarselt Ukraina sõjast ülevaateid avaldav julgeolekuekspert ütles, et kavatseb oma ülevaadetega jätkata ega tee sellest kampaania tööriista.

"Lisaks, kui mina osutun valituks, siis ma ka europarlamenti lähen. Ma ei hakka siin nalja tegema, et oma nime järgmisteks valimisteks tuttavaks teha," lubas Saks.

Kunagi SDE eelkäijasse Mõõdukatesse kuulunud, aga sealt 2001. aastal lahkunud Saks ütles, et suure tõenäosusega astub ta mingil hetkel ka Parempoolsete liikmeks.

"Ma ei hakka tsirkust tegema, et kandideerin n-ö sõltumatuna. Parempoolsed on minuga ju tegelenud ja oma üritustele kutsunud ning pole mingi saladus, et ma olen nende tegevusele ka ise avalikult toetust avaldanud."

Saksa sõnul on Parempoolsetel võimalik Eesti poliitikasse uut hingamist tuua, sest olemasolevates erakondades on jõujooned sedavõrd paigas, et suurteks muutusteks peaksid nad piltlikult öeldes "korra pikali kukkuma, et siis püsti tõusta".

Julgeolekupoliitika kõrval pidas Saks oluliseks ka Parempoolsete selget nägemust majandusküsimustes.

Rainer Saks töötas aastatel 1993–1999 töötas Pärnus Sütevaka humanitaargümnaasiumi ajalooõpetajana. Aastatel 1999–2001 oli ta välisminister Toomas Hendrik Ilvese nõunik ning seejärel riigikantselei koordinatsioonidirektor.

2006–2011 oli ta Toomas Hendrik Ilvese ametiajal presidendi kantselei direktor. 10. veebruarist 2011 kuni 1. detsembrini 2015 oli Saks teabeameti peadirektor.

1. detsembrist 2015 kuni 30. novembrini 2020 oli Saks välisministeeriumi kantsler. 1. detsembrist 2020 asus ta tööle küberturbeettevõtte CybExer Technologies välissuhete juhina.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 9. juunil. Praegu on ainsana oma valimisnimekirja ja programmi kinnitanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.