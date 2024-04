Julgeolekuekspertide hinnangul püüab Venemaa eurovalimistesse sekkuda

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhi Indrek Kanniku sõnul üritaks Venemaa Euroopa Parlamendi valimistesse sekkumisega toetada neid poliitilisi jõude, kes võiksid neile kõige lähemal seista. Nendeks oleks eelkõige Euroopa parem- ja vasakäärmuslikud jõud.

"Üks süsteem on see, et nad proovivad luua võrgustikke, mis toetavad avalikult neid jõude. Ja teine, mida nad kindlasti võivad proovida ka teha, on kompromiteerida nende vastaskandidaate, neid, keda Venemaa ei näe enda suhtes nii sümpaatsetena," selgitas Kannik.

Ta rõhutas, et kõige rohkem on Vene võimud huvitatud Euroopa Liidu suuremate liikmesriikide valimistest.

Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei saa täielikult välistada ka tähelepanu Eestile, näiteks mingisuguse küberrünnaku näol.

"Sõltub väga palju ka sellest, missuguseks kujuneb poliitiline olukord Eestis. Kui näiteks ette kujutada seda, et siin europarlamendi valimiskampaanias võetakse Venemaa teema kuidagi väga tõsiselt esiplaanile ja hakatakse välja pakkuma erinevaid Venemaa-vastaseid käike, siis Venemaa võib ka sellele reageerida. Nii et see on nagu selline olukord, kus ma arvan, et nad spetsiaalselt mingit väga suurt rünnakut ei plaani, aga see kõik jääb ikkagi oletuste tasemele," rääkis Saks.

Venemaa ei ürita Euroopa avalikku arvamust aga mõjutada ainult valimiste ajal. Hiljuti hoiatas Tšehhi transpordiminister väljaandes Financial Times, et Venemaa on teinud tuhandeid katseid häirida Euroopa raudteevõrkude tööd ja õõnestada nii Euroopa Liitu.

"Venemaa soov on maksimaalselt destabiliseerida kogu läänt, kõiki lääneriike, kuna ta näeb neid ühiselt vaenlasena ja mida rohkem seal on probleeme, mida rohkem seal on muresid, seda parem Venemaa seisukohalt. Ja lisaks nad loodavad, et kui nad suudavad luua ebamugavusi lääneriikides, siis see pöörab avaliku arvamuse sõjavastaseks ja selle vastu, et Ukrainat toetatakse. Ma arvan, et selles venelased eksivad," ütles Kannik.

Tema sõnul ei saada Venemaal aru, et lääne ühiskonnas on vastupanuvõime muutunud tugevamaks.