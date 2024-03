Kroonika: Tsahkna võttis riigi raha eest India-visiidile kaasa suunamudija

"Mulle helistati ja küsiti, kas tahan Indiasse minna. Läksingi nädalaks koos Tsahknaga Indiasse, et teha koostööd välisministeeriumiga ja näha, kuidas see töötab. Näitasin oma jälgijatele, millega nad tegelevad, kuidas käib välisvisiit ja sain inimestele tutvustada Tsahkna persooni," rääkis Karl-Gustav TV3 veebile antud intervjuus, mida Kroonika vahendas.

"Internetikeskne infolevik, sh sotsiaalmeedia keskkondades, on meie igapäevaelu osa ning ka selle publikuni jõudmine on kõikidel asutustel, ka meediamajadel endal, oluline fookus. Noortele välispoliitika lähemale toomine on praegusel ajahetkel elulise olulisusega, arvestades maailmas toimuvaid sündmusi. Seetõttu on koostöö ajakirjanike, uusmeedia esindajate, artistidega ning erinevate asutuste (nii riiklike kui ka organisatsioonide) vahel on väga levinud praktika," põhjendas suunamudija kaasamist välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots.

Tema sõnul on ministeeriumi 2024. aasta eelarves planeeritud erinevate meedia esindajate, nii Eesti kui välisajakirjanike ja sisuloojate hõlmamiseks kokku 15 000 eurot.

Kurni India visiidil tasus välisministeerium tema lennupiletite, majutuse ja viisakulud kogusummas 2986,82 eurot.

Kroonika toob ka välja Tsahkna hiljutise ülesastumise koos muusiku Nubluga ning vahendab ministri lubadust jätkata temaga koostööd ka tulevikus.

Välisminsiter Tsahkna külastas koos oma Põhja- ja Baltimaade kolleegidega India pealinna New Delhit 20.–23. veebruarini, kus ta osales iga-aastasel Raisina dialoogi konverentsil.