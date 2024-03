Reitingud: SDE tõusis populaarseimaks valitsusparteiks

Märtsis väga suuri numbrilisi muutusi erakondade toetustes ei toimunud. Isamaa on jätkuvalt reitingute edetabeli kindel esimene 27 protsendiga. Kuuga nende toetus ei muutunud.

Teisel-kolmandal kohal olevate Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja EKRE toetus on viimastel kuudel olnud stabiilne. SDE-d toetas märtsiküsitluses 18 ja EKRE-t 16 protsenti. Kuu varem oli mõlema erakonna toetus protsendipunkti võrra madalam.

Reformierakonna toetus langes märtsis 15 protsendile.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog seostas Reformierakonna toetuse langust mitmete skandaalidega erakonda kuuluva justiitsministri Kalle Laaneti ümber.

Peaministripartei on nüüd parlamendiparteidest neljandal kohal ja edestab napilt Keskerakonda, mida toetas märtsis 14 protsenti. Kuu varasemaga kaotas Reformierakond kaks ja Keskerakond võitis juurde kaks protsendipunkti toetust.

Keskerakonna tõus tuli muust rahvusest vastajate arvelt, kus toetus kasvas veebruari 43 protsendilt märtsis 54 protsendile. Eestlastest vastajate seas on Keskerakonna reiting endiselt väga madal ehk märtsis kolm protsenti (veebruaris neli).

Esimest korda vahetasid Kantar Emori küsitluses Eesti 200 ja Parempoolsed kohad. Parempoolsed on nüüd kuuendal kohal valimiskünnist tähistava viie protsendiga. Eesti 200 aga künnise alla jääva nelja protsendiga seitsmendal kohal.

Aivar Voog märkis, et küsitlusperioodi eelsel ajal kajastati rohkelt Eesti 200 sisetülisid, mis on takistanud erakonnal taastada oma valimisteaegset toetuse taset. Parempoolsed on aga rohkem silma paistnud ning hiljuti teatasid nendega europarlamendi valimistel kandideerimisest julgeolekuekspert Rainer Saks ja kliimateadlane Annela Anger-Kraavi.

Rohelisi toetas märtsis kaks ja Vasakparteid üks protsent valijatest.

Valitsuskoalitsiooni summaarne reiting (36 protsenti) on mõnevõrra langenud võrreldes veebruariga (39 protsenti). Opositsiooni kogutoetus aga kasvanud 54 protsendilt 57-le.

Toetused koos "ei oska öelda" vastajatega

Oma eelistust ei osanud välja tuua 24 protsenti vastajatest, see näitaja kuu varasemaga võrreldes ei muutunud.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, toetas Isamaad märtsis 21 protsenti (veebruaris samuti 21 protsenti).

SDE toetus selles uuringus oli 13 protsenti (veebruaris samuti 13 protsenti), EKRE-l 12 protsenti (veebruaris samuti 12 protsenti), Reformierakonnal 12 protsenti (veebruaris 13 protsenti) ja Keskerakonnal üheksa protsenti (veebruaris kaheksa protsenti).

Parempoolsete toetus oli koos "ei oska öelda" vastajatega küsitluses märtsis neli (veebruaris kaks protsenti), Eesti 200-l kolm protsenti (veebruaris neli), Rohelistel üks protsent (sama veebruaris) ja Vasakparteil alla protsendi (sama veebruaris).

Toetused erinevates vastajarühmades

Eestlastest vastajate seas oli populaarseim partei Isamaa 32 protsendiga. Järgnesid võrdselt 18 protsendiga Reformierakond, SDE ja EKRE.

Parempoolseid toetas eestlastest vastajatest viis, Eesti 200 neli, Keskerakonda kolm ja Rohelisi kaks protsenti.

Muust rahvusest vastajatest toetas Keskerakonda 54, SDE-d 17, EKRE-t kaheksa ja Isamaad kuus protsenti. Teiste toetus jäi alla viie protsendi.

Tallinnas tõusis taas populaarseimaks parteiks Keskerakond 28 protsendiga. Järgnesid SDE 19, Reformierakond ja Isamaa 16 ning EKRE 11 protsendiga.

Kahes noorimas vastajarühmas (18-24 ja 25-34 eluaastat) oli populaarseim partei märtsis SDE, kõigis ülejäänud vanuserühmades Isamaa.

Lähemalt saab toetuse kohta eri sotsiaaldemograafilistes vastajagruppides lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 14.–20. märtsini ja sellele vastas 1567 valmisealist kodanikku vanuses 18+ aastat ehk et enam vanuse ülempiiri küsitluses pole. Kolmandik vastajatest küsitleti telefoni teel ja kaks kolmandikku veebis. Sellise valimi juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti.

Reedel kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid uuringutulemusi Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ning ERR-i ajakirjanikud Indrek Kiisler ja Urmet Kook.