Izmailova Tsahknale: saadikud ei tea, kes, kus ja millal Eesti 200-s kaalukaid otsuseid teeb

ERR-i portaali kasutuses on Izmailova poolt kolmapäeva lõuna ajal Eesti 200 siselisti saadetud kiri, milles ta vastas Margus Tsahknale etteheidetele. Izmailova kirjutas, et oli halvas mõttes üllatunud, kui reedel, 8. märtsi pärastlõunal potsatas Eesti 200 siselisti Margus Tsahkna nimel saadetud kiri erakonna liikmetele.

"Esiteks polnud sealne kirjeldus kolmapäeval fraktsioonis toimunust adekvaatne, jättes välja olulisi teemasid, mille üle arutleti. Teiseks oli ülevaade ühekülgne, kajastades vaid üksikute osalejate positsiooni ning maalides pildi, nagu oleksid rahakasutuse küsimused saanud sisulise vastuse. Kolmandaks pööras kiri ebaproportsionaalset tähelepanu minu isiku ründamisele."

Izmailovat häiris, et Tsahkna kiri jõudis ERR-i portaali kasutusse ja leidis refereerimist. Kuid selle tõttu otsustas ta Tsahknale ka erakonna siselistis vastata. Ta märkis esmalt, et Tsahkna väide, et rahakasutuse osas sai kolmapäevasel kohtumisel selgus majja, on ennatlik.

"Meile ei esitatud korrektseid ja täielikke väljavõtteid erakonna kontodest, meile ei esitatud ülevaateid erakonna kampaaniakuludest koos kuludokumentidega ega raha kasutamist kinnitavaid juhatuse otsuste protokolle. Mina ja teised juhatuse liikmed loodame, et dokumendid on tõesti korras ja et me saame selles peagi ka päriselt veenduda."

Izmailova sõnul sai koosolekul näha mingit valikut ülekannetest, millest tervikpildi loomiseks ja juhatuse liikme vastutuse kandmiseks selgelt ei piisa.

"Tsahkna kirjas mainitud sotsiaalmeedia kampaania osas olid Reinaas ja reklaamibüroo esindajate selgitused üksteisele vastu käivad. Reklaamibüroo esindajate kirjeldus kinnitas, et raha oli sotsiaalmeedia kampaanias jagunenud saadikute vahel ebavõrdselt. Kampaaniad korraldati juhatuse otsuseta."

Edasi kommenteeris Iznailova oma varasemat intervjuud ERR-i portaalile, mis Tsahknat eriliselt häiris.

"Nimelt ütlesin ERR-ile Kalev Stoicescu juhatusest lahkumise järel antud intervjuus, et läbipaistmatu otsustusprotsess on erakonna juhatusest kandunud ka fraktsiooni. Kui ajakirjanik küsis näidet, mainisin viimast juhtumit, kus valitsus tegi meie erakonna osalusel ja kuuldavasti ka toel energeetikas kannapöörde, mis viimastel nädalatel kõvasti kriitikat saanud. Jutt käib taastuvenergia vähempakkumisel tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest loobumisest ja meretuuleparkide eelistamisest, mis on maksumaksjale tunduvalt kallim, makstes mõnedel hinnangutel 20 aasta jooksul lausa 2,65 miljardit (!) eurot. Samuti on see lahendus aeglasem, seades ohtu taastuvenergia eesmärgi täitmise 2030. aastaks."

Miks ja kuidas selline otsus sündis, on Izmailova sõnul nii fraktsiooni kui ka juhatuste liikmetele teadmata ja arusaamatu.

"Nii suure mõjuga otsustesse ei olnud lisaks fraktsioonile kaasatud ka meie majanduskomisjoni esindajat. Seda nimetasingi intervjuus läbipaistmatuks asjaajamiseks ning mulle arusaamatuks juhtimiseks."

Izmailova sõnul osales lisaks majandusministrile Igor Taro viimases läbirääkimiste voorus erandkorras Marek Reinaasa asendusliikmena, kuid läbirääkimised toimusid pikema aja jooksul.

"22. novembri 2023 Eesti 200 fraktsiooni koosoleku protokollis on kirjas, et koalitsiooni energiajulgeoleku töörühmas hakkab meid esindama minister Riisalo ja tuleb leida üks inimene fraktsioonist. Kes meid esindab, me tollal ei otsustanud, ehkki ainsana esitasin enda kandidatuuri. Protokollis ei ole seda, et esimees Tsahkna mu kandidatuuri eiras ja pakkus, et töörühma võiks minna Reinaas või Toomas Uibo. Otsust siiski ei fikseeritud."

Izmailova sõnul järgnes sellele pikk vaikus, kuni ühtäkki selgus, et otsus on tehtud ja et fraktsiooni, juhatuse ja erakonna keskkonna- ning majandusteemade vedajate eest varjatult peetud läbirääkimiste lõpuhetkel on Taro asendusliikmena erandkorras asendanud Reinaasa.

"Sellepärast ma sellise lause ajakirjanikule ütlesin ja see oli kõigest üks näide otsustuskultuurist, mis ei ole arusaadav."

Izmailova sõnul on tõendamata ka Tsahkna kirjas toodud väide, nagu oleks Postimehe ajakirjanikule erakonna siseinfot jaganud keegi erakonna juhtkonnast.

"Mulle ja Kristina Kallasele kinnitas ajakirjanik, et info lahkhelidest ning Kalev Stoicescu lahkumisest ei pärinenud juhatusest. Samas on see küsimus aga kõrvaline, sest miks ei peaks erakonna asju arutama avalikult ja läbipaistvalt?"

Izmailova sõnul on ta valmis Marek Reinaasa ees vabandama, nagu Tsahkna nõudis, aga ainult siis, kui on täiesti selge, et Reinaas energiaaruteludega tõesti seotud polnud.

"Nüüd tagasi esimehe nimel saadetud kirja juurde, kus minu ründamise kõrval antakse ka selge suunis, et pean ERR-ile öeldud lause pärast Reinaasa ees vabandama. Kui Reinaas mitte kuidagi nende energiaaruteludega seotud polnud, siis ma vabandan. Ent Igor Taro selgitus, et tema osales vähempakkumise läbirääkimiste viimases voorus just Reinaasa asendusliikmena, tekitas loogiliselt võttes oletuse, et voore oli olnud varemgi ja meid esindas Reinaas."

Izmailova sõnul seisneb probleem selles, et niisuguseid küsimusi peame oletama üksikute lausekatkete põhjal ja suurem osa fraktsioonist ei tea sedagi, kes, kus ja millal Eesti 200 poolt nii kaalukate otsuste ettevalmistamisel osaleb.

"Pean väärtuseks ka seda, et erakonnas ja selle juhtorganites on aus, läbipaistev ja sellisena ka näiv asjaajamine ning avatud ja demokraatlik organisatsioonikultuur. Kui selle ideaali ja vähegi sisulisemate küsimuste esitamise eest peab vabandama, siis jah, ma vabandan," lõpetas ta oma vastu kirja Margus Tsahknale.

