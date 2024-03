Paldiski sadam loodab saada tuulegeneraatorite transpordikeskuseks

Sopi-Tootsi tuulepargi esimesed tuugenid on juba Paldiski sadamas ning mõne nädala pärast hakatakse neid transportima Pärnumaale. Kuigi esialgu ühtegi teist suurt tuuleparki Eestisse ei rajata, loodab sadam, et läbi Paldiski hakatakse tuugeneid viima ka Läti ja Leetu.

Pärnumaale Tootsi rajatakse Baltimaade suurima maismaatuulepark aja sinna planeeritud 38 tuugenist pea poolte detailid on tänaseks Paldiskisse jõudnud.

"Tehnika, keskosad, kus on mootor ja kust elektrit toodetakse, need tulevad Euroopast: Hispaaniast, Hollandist, Taanist. Aga suuremad osad, tiivikud, tulevad Indoneesiast, on tulnud ka Indiast ja Hiinast. Ja torud tulevad samamoodi Indiast," ütles Esteve tegevjuht Üllar Raad.

Esialgu mahuvad kõik detailid veel sadamasse ära, kuigi väljavedu viibib. Aga varsti võib sadamas pisut kitsaks minna. Sopi-Tootsi tuulepark pole mitte ainult Eesti suurim – nii suuri tuulikuid varem Eestisse püstitatud pole.

"Labad paigutatakse 170 meetri kõrgusele torni otsa ja kogukõrgus on 240 meetrit," lausus Enefit Greeni tuuleenergia vanemprojektijuht Janek Lillemägi.

Millal ja kust kaudu tuugeni detailid Pärnumaale liikuma hakkavad, ei taha asjaosalised turvalisuse kaalutlusel öelda, aga üks on kindel, et seda tehakse ööpimeduse varjus.

Logistiliselt see on muidugi väga suur väljakutse, sest kõik veod toimuvad öösiti ja autorongid on pikad. Aga meil on saateautod ja meil on selle jaoks spetsialistid, kes seda kõike korraldavad," lausus

Järgmisel aastal valmib Paldiski sadamas uus, 10 hektari suurune kai, mis on mõeldud meretuuleparkide teenindamiseks. Maismaa- ja meretuulikute suuruse vahe on Raadi sõnul kolossaalne.

"Nende suuruse vahe on kolossaalne. Kui (maatuuliku) tiiva pikkus on 80 meetrit, siis meretuulepargi omad võivad olla kuni 150 meetrit. Tulevikus räägitakse 200 meetrist. Mõõdud lähevad pikemaks, kaalud lähevad suuremaks. Kui praegu maksimaalne torukaal, mida tõstame, on 100 tonni, siis see võib minna kuni 300 tonnini;" rääkis Raad.

Kuigi esialgu ühtegi teist suurt tuuleparki Eestisse rajama ei hakata, need on alles projekteerimisfaasis, loodab sadam, et Paldiski kaudu jõuavad tuugenid ka Lätti ja Leetu. Leedu idaossa on juba Paldiski kaudu tuulikuid viidud.