Eesti võetakse vastu Euroopa tuumauuringute organisatsiooni liikmeks

CERN-i täisliikmete hulka arvamisega saab Eesti hääleõiguse CERN-i nõukogus, CERN-i rahanduskomitees ja CERN-i teaduspoliitika komitees. Eesti saab läbi CERN-i nõukogu osaleda CERN-i otsustusprotsessides ja organisatsiooni juhtimises, kaasa arvatud uute teadusprogrammide ja eksperimentide planeerimisel ning otsustamisel. Samuti avaneb Eesti ettevõtetel võimalus osaleda rahvusvahelistel tööstushangetel ilma piirmääradeta, piirmäärad kaovad ka Eesti kodanikel töö- ja praktikakohtadele kandideerimisel organisatsioonis.

CERN-i hangete andmebaasi registreeritud ettevõttete arv on kahe aastaga kasvanud 13-lt 59-le. Siiani on ainsa üle miljonieurose mahuga lepingu saanud Harju Elekter, aga CERN-i tarnijaks on ka näiteks ka Helmes, Tallinna Elektrotehnika Tehas "Estel", Radius Machining, Miltton Events, teatas majandusministeerium.

Eesti täisliikme staatuse jõustumiseks CERN-is on veel vaja CERN-i täisliikmete otsusele siseriikliku kinnitust, nii valitsuses kui ka riigikogus.

CERN on rahvusvaheline teadusasutus, mis asutati 12 asutajaliikme poolt 1954 aastal. Praeguseks on CERN-il 23 liiget, lisaks 10 assotsieerunud liiget (seal hulgas Eesti) ja vaatlejaliikmed, (nt USA ja Jaapan). Organisatsiooni eesmärk on tagada Euroopa riikide koostöö tuumauuringute vallas. CERN-i peamisteks tegevusteks on kõrge energia füüsika uuringud ja selleks vajaliku tehnoloogia (sh infotehnoloogia) väljatöötamine. Lisaks sellele tegeleb CERN üliõpilaste, teadlaste ja inseneride koolitamisega.