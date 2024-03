Sõja 759. päev: Venemaal Samaras süttis järjekordne naftatöötlemistehas

Oluline 23. märtsil kell 22.56:

- Venemaal süttis Novokuibõševi naftatöötlemistehas;

- Vene armee teatas Bahmuti lähedal küla vallutamisest;

- Ukraina luure: partisanid korraldasid okupeeritud Melitopolis rünnaku;

- Energiaminister hoiatas, et Venemaa võib Dnepri tammi veel rünnata;

- Vene droonirünnakutes sai taas kannatada Ukraina energiataristu;

- Venemaa rünnakutes hukkus kaks ja sai vigastada 15 inimest;

Vene vägede öises droonirünnakus Ukraina vastu sai kannatada Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti energiataristu, teatasid Ukraina relvajõud.

Ukraina lasi alla 34-st Shahedi droonist 31. Need droonid lasti välja Krimmi poolsaarelt ning need manööverdasid mitmes piirkonnas, et õhukaitsest mööda pääseda, lisasid Ukraina relvajõud.

Relvajõudude sõnul tegid läbi pääsenud droonid siiski hävitustööd Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastis. Hukkunute kohta samas teateid pole.

Sevastopolis anti õhuhäire, liiklus Krimmi sillal peatati

Okupeeritud Krimmi suurima linna Sevastopoli Venemaa määratud kuberner Mihhail Razvožajev kuulutas laupäeva õhtul välja õhuhäire.

Samal ajal teatati ka liikluse peatamisest Krimmi ehk Kertši sillal.

Kohalikud võimud kutsusid inimesi suhtuma olukorda mõistvalt ning mitte postitama internetti fotosid ega videosid.

Vene armee teatas Bahmuti lähedal küla vallutamisest

Vene relvajõud väitsid laupäeval, et hõivasid küla 10 kuu eest vallutatud Bahmuti linnast läänes.

Bahmut võeti ära mais, pärast kuid kestnud lahinguid, mis tegid linna maatasa.

"Donetski rahvavabariigi Krasnoje küla vabastati," ütles Vene kaitseministeerium asula venekeelset nime kasutades.

Viimastel nädalatel on Vene väed väidetavalt kontrolli alla saanud mitu rindeäärset asulat. Ukraina väed kannatavad sõdurite ja laskemoona nappuse all.

Energiaminister hoiatas, et Venemaa võib Dnepri tammi veel rünnata

Venemaa võib teha uusi rünnakuid Dnepri tammi vastu, et lisaks sealsele elektrijaamale hävitada ka tamm, ütles Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko.

Venemaa ründas Ukraina suurimat hüdroelektrijaama laupäeval, kui seda tabas kaheksa raketti. Tegu oli suurima rünnakuga Ukraina energiataristu vastu alates Venemaa sissetungist 2022. aasta veebruaris.

Hüdrojaam on kriitilises olukorras, kuigi kahjustusi sai ka tamm, ei ole praegu ohtu, et see hakkaks lekkima.

"On vaja teada, kas see oli (Venemaa poolt) tahtlik rünnak tammi vastu või oligi sihiks elektrijaam. Kui see oli rünnak tammi pihta, siis need rünnakud korduvad," lausus Haluštšenko.

Ukraina luure: partisanid korraldasid okupeeritud Melitopolis rünnaku

Plahvatused okupeeritud Melitopoli linnas tapsid Vene sõdureid ja hävitasid sõjaväevarustust, teatas Ukraina sõjaväeluure (HUR).

HUR-i teatel korraldasid nad rünnaku koos kohalike vastupanuvõitlejatega reedel.

"Esialgse info järgi umbes 20 Vene sõdurit, kaks Kamazi veokit ja UAZ-i pikapolid plahvatuste epitsentris," teatas HUR sotsiaalmeedias.

Venemaa rünnakutes hukkus kaks ja sai vigastada 15 inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus läinud ööpäeval kaks inimest ja sai haavata veel 15 inimest, sealhulgas politseinik ja päästja, teatasid Ukraina võimud 23. märtsil.

Venemaa võttis sihikule kokku üheksa Ukraina oblastit – Mõkolaivi, Luganski, Zaporižžja, Dnipropetrovski, Sumõ, Tšernihivi, Hersoni, Harkivi ja Donetski. Viimases kuues piirkonnas teatati hukkunutest.

Üks tsiviilisik hukkus ja üks sai vigastada rünnakutes Donetski oblasti Ocheretõne külale, mis asub hiljuti vallutatud Avdiivkast umbes 15 kilomeetrit loodes, teatas piirkonna kuberner Vadõm Filaškin Facebookis.

Veel üks inimene sai haavata Vene löögis Mõrnohradi linnale. Vene väed andsid Donetski oblasti asulate vastu kokku 16 lööki, hävitades või kahjustades 15 kortermaja, ligi 30 maja, infrastruktuurirajatist, administratiivhoonet, kauplust ja tööstusrajatist, lisas Filaškin.

Venemaa tabas Hersoni linna ja veel umbes 20 asulat piirkonnas, tappes ühe ja haavates veel kolme inimest. Väidetavalt kahjustasid Hersoni oblasti vastu suunatud löögid kortermaja, 14 eramaja, põllumajandusrajatist ja autosid.

Samara oblastis puhkes naftatehases tulekahju

Venemaal Samara oblastis Novokuibõševi naftatöötlemistehases puhkes ööl vastu laupäeva tulekahju, vahendas The Kyiv Independent Vene meediaväljaanded.

Vene Telegrami uudistekanalite teatel teatasid kohalikud elanikud plahvatustest rafineerimistehases ja ütlesid, et rajatis põles. Rafineerimistehase tulekahju põhjustas tõenäoliselt droonirünnak, väideti uudistekanalites. Venemaa ametnikud ei ole seda teadet kommenteerinud.

Ukraina väed ründasid Novokuibõševi naftatöötlemistehast 16. märtsil droonirünnakuga, mis oli suunatud ka piirkonna Sõzrani rafineerimistehasele. Venemaa ametiisikud väitsid, et pärast rünnakut süttis põlema ainult Sõzrani rajatis. Mõlemad rafineerimistehased kuuluvad Venemaa suurimale naftafirmale Rosneft.

Ukraina asepeaminister Olha Stefanishõna ütles 22. märtsil, et Venemaa naftatöötlemistehased on Ukraina sõjaväe legitiimsed sihtmärgid. Tema avaldus järgnes meedia teadetele, et USA palus Ukrainal lõpetada Venemaa naftatööstuse ründamine.

Presidendi nõunik Mõkhailo Podoljak eitas neid teateid, öeldes, et Kiiev ei saanud Washingtonist selliseid kõnesid. "Kütus on sõjapidamise peamine tööriist. Ukraina hävitab kütusetaristut," ütles Podoljak.

ISW: Venemaa hävitab Ukraina energiavõrku

Vene väed kasutavad ära Ukraina õhutõrjepuudust, et alustada uut rünnakut, mille eesmärk on hävitada riigi energiavõrk, kirjutas Sõjauuringute Instituut (ISW) oma reedeses aruandes.

Vene sõjaväelased võtsid 21. ja 22. märtsi ööl sihikule üle 130 energiataristu rajatise kogu Ukrainas massilise drooni- ja raketirünnakuga. Rünnak tabas Ukraina suurimat hüdroelektrijaama Dnipro hüdroelektrijaama ja kümneid muid rajatisi.

Rünnakud kujutasid endast suurimat kombineeritud drooni- ja raketitule seeriat, mis on suunatud Ukraina energiainfrastruktuurile alates täismahulise sõja algusest, teatas ISW.