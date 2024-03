Aiandushuvilistel taimekasvatuse katsetustel ideedest puudu ei tule

Põlvamaal Kiuma külas elav suurpere ema Jane Käo tunneb rõõmu aiapidamisest ja selleks, et soojemate ilmade saabudes saaks taimed kasvuhoonesse istutada, on kodu aknalauad ettekülvatud taimi täis.

"Akende peal on kõige parem taimi kasvatada. Nad vähemalt ei võta voolu, päike on see, mis annab neile jõudu sirguda siin üles. Mina pean muidugi mulda vahetama rammusama mulla vastu ja muidugi väetist andma, mis taimed kasvama panevad. Kuna olen rohenäpp, kellele meeldib taimi ette kasvatada muidugi oma tarbeks, aga alati jääb taimi üle, siis me ütleme ka lastele, et kas keegi soovib enda aeda. Me tavaliselt kingime, mis üle jääb," rääkis Käopesa perenaine.

Käo peres ollakse harjunud katsetama küll taimesortidega kui ka erinevate kasvutingimuste loomisega.

"Proovisime taaskasutust – WC-paberi rullid ja siia ma külvasin kollase lihatomati. Eelmisel aastal sai proovid, siis olid taimed ilusad, nüüd on millegagi ära immutatud need papid, nii et nüüd ei sobinud," selgitas Käo.

Peagi tuleb teha kasvuhoones ettevalmistööd taimede istutamiseks. Õnneks on kasvumajas külmad ilmad üle elanud abikaasa kingitud hortensiad. "Mõlemad on alles, pungad tulevad kõik. Ma kartsin, et külm võttis ära, aga alles on kõik," ütles Käo.

Räpina lähedal Toolamaal asub Palgi talu, kus taimed aknalaudadele enam ära ei mahtunud ning seetõttu on aja jooksul perekond Peedelile aiandushuvist saanud igapäevane töö.

Mis kevad teie jaoks tähendab, mis siis toimuma hakkab?

"(Kevadel) hakkab elavnemine. Eriti kui me tuleme kasvuhoonesse, meil on siin juba rohelised taimed – saame neid istutada. See on nagu energia, mida me siit saame," rääkis Palgi talu perenaine Elve Peedel.

"Sellel aastal on meil uus sort meie kasvuhoones – mandala, mis on siniste õitega. Kuna meil oli eelmisel aastal vaja siniseid lilli, siis me mõtlesime, et me võik sellel aastal täiendada siniste lillede sorti, münti ja valisin siis mandala," rääkis Palgi talu noorperenaine Laivi Peedel.

Taimedega tegelemine annab pidevalt võimalust katsetada. "Just, on võimalus katsetada, sul ei ole kunagi igav, sa lähed ja sa mõtled, et aga teeks selle seekord teistmoodi," sõnas Elve Peedel.