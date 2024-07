Taimemüüjad ostjate puuduse üle ei kurda

Tartu ja Harjumaal kokku seitset istikuäri pidava Juhani Puukooli müügiarendusjuht Ülle Soonpuu ütles, et heitlike ilmadega kevadest hoolimata läheb ettevõttel pigem hästi ja nad on suutnud säilitada eelmise aasta käibe.

"Kui mõni aasta tagasi koroonakevadel tundus, et taimemüük on väga lihtne ja inimesed ostavad kõike, mida istikuärides pakkuda, siis nüüd on ikkagi see, et peab väga täpselt mõtlema, et oleks kõikidele klientidele midagi pakkuda. Et ühest küljest oleks head hinnapakkumised, sest klient on kindlasti hinnatundlikum kui varasematel aastatel, ja teisest küljest pakkuma ka uusi trende," rääkis ta.

Soonpuu sõnul on tunda näiteks elupuude ja pidevalt niidetavate muruplatside taandkäiku.

"Noor põlvkond, kes peale on tulnud, hindab taimede puhul ikkagi seda, et taim oleks kasulik nii neile endale kui ka loodusele. Suurt võidukäiku teevad köögiviljataimed ja teisest küljest on tugevamalt peale tulnud ka elurikkuse taimestik," selgitas Soonpuu.

Tallinna lähedal tegutseva aianduskeskuse Hansaplant kogemus on sarnane.

"Kõik, mis on jaekaubanduses, mõjutab ka aianduskeskusi. Näeme ka ise, et ostetakse vähem kalleid sisustusasju, aga õied ja roosid ja püsililled on need, mille aeg praegu on ja mida otsitakse. Ja kõik söödav, ise kasvatamine – noored tahavad ise kasvatada mustikaid ja maasikaid –, kõik selline rohelus on moes," selgitas Hansaplanti tegevjuht Mari Oad.

Tallinna keskel asuv Kristiine Puukooli vanemaednik Anneli Kalbre ütles, et ehkki koroonaaegset aiandusbuumi enam ei ole, on inimeste huvi taimede vastu püsiv.

"Eks rahvast on erinevat. Kes vaatab odavamat hinda, kes tahab uhkemat ja vägevamat lille, inimesed käivad ka niisama jalutamas lihtsalt ja ikka ostavad midagi kaasa – maitsetaime või lille või põõsast. Väga harva, kui inimene läheb ilma milletagi."