Läänekristlased tähistavad palmipuudepüha

Palmipuudepüha on Piibli teksti järgi see päev, millal Jeesus läks viimast korda Jeruusalemma ning inimesed tervitasid teda palmiokstega kui kuningat. Üsna pea nõudsid samad inimesed aga juba tema ristilöömist.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja Mart Salumäe sõnul tuletab palmipuudepüha meelde iga inimese isikliku vastutuse küsimust.

"Et me ei muutuks selliseks amorfseks rahvahulgaks, keda saatus loksutab kord siia, kord tänna, kord "hosianna" hüüdma, kord hukka mõistma, vaid, et usk on meile antud tegelikult selleks, et me teeme iseseisvalt oma elus otsuseid ja püüame otsused teha niimoodi, et me siia maailma seda kurja vähemalt juurde ei tekita," rääkis Salumäe.

Palmipuudepüha juhatab sisse suure ehk vaikse nädala. Vaiksele nädalale järgnevad omakorda ülestõusmispühad.

Eestis on traditsiooniks, et palmipuudepühal tuuakse kirikusse palmiokste asemel urbadega pajuoksad. Põhjus on lihtne: palmid kasvavad soojal maal ja Eestimaa looduses neid lihtsalt ei ole. Põhimõtteliselt lubaks tänapäevane transport palmioksi ka Eestisse vedada, kuid Mart Salumäe sõnul tasub hoida olemasolevat traditsiooni.

"Ma arvan, et see, et me pajuurvad toome kirikusse palmipuudepühal siin, Maarjamaal on üks väga loodust säästev asi. Ei ole tarvis ennast võõraste sulgedega ehtida. Tunneme rõõmu sellest, mis meil on," ütles Salumäe.