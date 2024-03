Endisel Eesti Kunstiakadeemia krundil ehitus viibib

Küsimusele, millal algab City Plaza 2 ehitus, vastas arendaja Estconde Investi juht Angel Andla, et lähiajal, aga täpsemat kuupäeva ei soovinud ta välja öelda. "Need asjad ei käi nii kiiresti. Tegeleme projektiga, üürilepingute läbirääkimised käivad," sõnas Andla.

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas Estconde Investile ehitusloa 2023. aasta augustis, aga praeguse seisuga ei ole arendaja ametile ehitisteatist esitanud. Varem on arendaja öelnud, et ehitus algab peale ehitusloa saamist. Mullu novembris ütles arendaja linnale, et kavatseb ehitamisega alustada novembris.

ERR-ile Eesti ärikinnisvaraturu laia pilti kommenteerinud kinnisvaraekspert Peep Sooman ütles, et ettevõtetel on säästurežiim ja ülearu ei laristata ja kontorikulud on kõigile pinnuks silmas. "Selles kontekstis ärihoone ehitamist ajatada on igati loogiline, sest oleme üsna pikas majanduslanguses. Ehitusega kaasneb kohe ka ports laenuraha ja euriborist tulenevalt on intressimakse suurem ja laenu tuleb ju kohe tagasi maksma hakata. Täna on laenu teeninduskoormus suurem kui varem ja turg on ebakindlam," rääkis Sooman.

Normaalset aega, millal peale ehitusloa saamist ehitusega alustada, Soomanni sõnul pole. "Meil on linn tühjasid krundikesi täis. Ja Osten Tor Pärnu maanteel oli näiteks kümme pluss aastat betoonkast, enne kui majast maja sai," sõnas Sooman.

Sooman lisas, et kui üldiselt büroohoonete ehitusest rääkida, siis ärihoonete puhul enne hoonete ehituse algust otsitakse kriitiline piir üürnikke kokku ja üldjuhul on ka ankruüürnikuga leping tehtud. "Ja kui on rasked ajad, siis ettevõtted ei taha diili lukku lüüa ja pank ei taha rahastada, kui pole kokkuleppeid teatud protsendile väljaüüritavast pinnast," sõnas Sooman.

28-korruselises City Plaza 2 saab kava järgi olema 21 000 ruutmeetrit büroo- ja äripinda. Hoone alla rajatakse Eesti suurim, 218-kohaline sisejalgrattaparkla. Hoones hakkavad asuma peale büroode ka kohvik ning teised teenindus- ja kaubanduspinnad. Gonsiori tänava äärde istutatakse puuderida, Laikmaa tänava äärest tõmbub maja astmeliselt tagasi ja jätab ruumi väikese rohelise linnaväljaku jaoks. Hoone arhitektuurise lahenduse tegi arhitektuuribüroo Alver Arhitektid.

Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna linnavalitsuse 13. märtsi 2017 korraldusega. Detailplaneeringu algatamist taotles 2016. aastal City Plaza OÜ, aasta hiljem muutus detailplaneeringust huvitatud isik ning Tallinna linnaplaneerimise ameti, Peep Moorasti, City Plaza ja Estconde Investi vahel sõlmitud lepinguga sai selleks Estconde Invest.

Alal asus Eesti Kunstiakadeemia hoone, mis 2010. aastal lammutati. Sinna pidi kerkima kunstiakadeemia uus hoone, kuid naabrite vastuseisu tõttu jäi hoone ehitus venima. Hiljem müüs kunstiakadeemia krundi 6,9 miljoni euro eest City Plazale ning akadeemia kolis hoopis Kalamajja.

Estconde Invest varasemate ärikinnisvaraarenduste hulka Tallinnas kuuluvad City Plaza ärikeskus (Tartu mnt 1), Estconde ärikeskus (Pärnu mnt 158), Toompuiestee 33 (Toompuiestee 33a) ja ärikeskus ja parkimismaja (Pärnu mnt 158/2).