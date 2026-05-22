X!

Tallinna kesklinna Kompassi väljakule hoonestuse tulek on lahtine

Majandus
Tallinna Kompassi väljakule kavandatav kõrghoone.
Tallinna Kompassi väljakule kavandatav kõrghoone. Autor/allikas: Ars Projekt/G11
Majandus

Kinnisvaraportaali Citify kaudu meediasse jõudnud kavandid Endoveri poolt Tallinna Kompassi väljakule plaanitavast kõrghoonest ei pruugi kunagi realiseeruda. Samas on linn valmis arendajaga praegu nullehitusõigusega väljaku saatuse üle konsultatsioone pidama.

Kinnisvaraarendaja Endoveriga seotud osaühing G11 on teinud Tallinna linnaplaneerimise ametile (TLPA) ettepaneku algatada detailplaneering kesklinna Kompassi väljakul asuvale krundile, kuhu ettevõttel on plaanis ehitada kuni 13 korrusega maja.

TLPA ega teised seotud ametid pole praeguseks arendaja plaanide osas veel seisukohta kujundanud. Lisaks pole kinnistul ehitusõigust, võimaliku hoonestamise küsimus on linnaehituslikult keerukas ning vajab põhjalikku kaalumist. 

TLPA planeerimisprotsesside juhtivspetsialist Keiti Kljavin rääkis, et Endover pöördus linnaplaneerimise ametisse selle aasta alguses ning algasid läbirääkimised ja eelkonsultatsioonid võimaliku uue detailplaneeringu algatamiseks.

"Need eelkonsultatsioonid meie vaatest jätkusid, kuid siis kahjuks ilmus ühel hetkel Tallinna planeeringute registrisse taotlus. Meie eesmärk täna on eelkonsultatsioonidega jätkata ja leida parem linnaruumiline lahendus, sest praegune taotlus, mis meile esitati, ei ole meie omavaheline kokkulepe," ütles Kljavin. 

Linnaarhitekt Andro Mänd lisas, et taotlus ei anna mitte mingit ehitusõigust, vaid on alles alguspunkt.

"Tuleb kindlasti rõhutada, et kuigi meil on konsultatsioonid Endoveriga, ei tähenda see automaatselt, et sinna tuleb mingi hoonestus või milline hoonestus sinna tuleb. Siin läbitakse ikkagi kõik demokraatlikud protsessid, mis tähendab ka kõikide naabrite arvamuse küsimist ja nende kaasamist. Need kõik seisavad veel ees – kogu see protsess on alles väga algusjärgus," lausus Mänd. 

"Kindlasti linnaväljak sinna jääb. Renderilt, mida me meediast võisime näha, oli see väljak ju tegelikult olemas, tõsi, ta oli väiksem kui praegune väljak," märkis Mänd.

Üks teema, mis kindlasti linna poolt arutelusesse lisandub, on avaliku huvi nõue.

"Meil on seal väljak, ja küsimus on, mis on see avalik huvi, et me lubaksime sinna nüüd ehitada suurt mahtu – seal  peab olema väga tugev avalik huvi selle vastu, et lubada sinna ehitada midagi sellist, nagu praegu meedias ilmunud pildil kajastati," ütles Mänd. 

Kinnistu, Gonsiori 11 ning Maneeži 11/Reimani 12 ehk Kompassi väljak kuulus veel aastal 2015 riigile. Siis müüs riik aga hoolimata nullehitusõigusest kinnistu Endoverile 540 000 euro eest enampakkumisel maha. Enampakkumine korraldati hoolimata sellest, et ka linn oli riigilt ala munitsipaliseerimist taotlenud.

Pool aastat varem oli sama arendaja ostnud ära väljaku äärde jääva endise Eesti Kunstiakadeemia ühiselamuhoone Gonsiori 9, kuhu rajas luksuskorteritega eluhoone Ambassador.

Ostetud krundile hakkas Endover planeerima 13-korruselist kõrghoonet 2018. aastal. Toona ütles linn, et nad arendajale ehitusõiguse asjus järgi anda ei kavatse ja alustas arendajaga läbirääkimisi, et too hoone rajamise plaanist loobuks.

2019. aastal teatas linn, et rajab Kompassi väljaku alla parkla nii linnakodanikele kui ka Ambassadori elanikele ja väljakule endale tuleb arhitektuurivõistluse alusel rajatav avalik plats. See võistlus jäi aga korraldamata.

Kompassi väljak Tallinnas. Autor/allikas: Urmet Kook/ERR

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:16

OTSE kell 12: pressikonverents arengutest Ukraina sõja rinnetel

06:49

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

06:47

Rubio: Trump on pettunud USA-d aitamast keeldunud NATO liitlastes

06:00

Uue õhurünnaku alla jäänud Venemaa sulges väljapääsu Jaroslavlist Moskvasse

04:47

Kui palju erinevad kolme uuringufirma küsitlustulemused?

04:47

Otse kell 11: Voog, Samost ja Kook erakondade reitingutest

04:46

Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

04:40

Tallinna kesklinna Kompassi väljakule hoonestuse tulek on lahtine

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

21.05

Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

21.05

LHV pangast lahkub kaks juhatuse liiget

21.05

Ukraina õhurünnakud seiskasid Kesk-Venemaa peamised naftatehased

21.05

ISW: Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu

20.05

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

21.05

Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluse keskuse juhi Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

21.05

Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

21.05

Mõne tuhande elanikuga Eesti väikevallad seisavad oma iseseisvuse eest

ilmateade

loe: sport

21.05

Darderi jäi teist nädalat järjest tippmängija vastu hätta

21.05

Noor Eesti maadleja võitis EM-il hõbemedali

21.05

ETV spordisaade, 21. mai

21.05

Kuusmaa: mehed lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lust vaadata

loe: kultuur

21.05

Vallo Toomla: filmi võtteperiood on nagu hea pidu, mis kestab kuu aeg

21.05

Heidy Purga: vahel tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

21.05

Sorgu tuletorni tulevik sõltub augustis valmivast ekspertiisist

loe: eeter

21.05

ETV suvekava toob kaasa mitmeid olulisi muutusi

21.05

Ira Lemberi poeg: ema täitis erinevatel eluperioodidel erinevaid rolle

21.05

Pedaja: lapsena polnud huvi uurida, miks vanaemal on krossikarikad kapis

21.05

Andra Teede: emana tuleb õppida oma läbikukkumiste üle naerma

Raadiouudised

21.05

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

21.05

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

21.05

Valitsus saadab kliimakindla majanduse seaduse eelnõu riigikokku

21.05

Tartu kaalub muudatusi rattaringluse korralduses

21.05

Raadiouudised (21.05.2026 15:00:00)

21.05

Riik keelab pikaajalise elamisloata Vene ja Valgevene kodanikel Eestis kinnisvara ostmise

21.05

Sorgu tuletorni saatus selgub suve lõpuks

21.05

Reede tuleb vihmane

21.05

Raadiouudised (21.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo