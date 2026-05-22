Tallinna kesklinna Kompassi väljakule hoonestuse tulek on lahtine

Kinnisvaraarendaja Endoveriga seotud osaühing G11 on teinud Tallinna linnaplaneerimise ametile (TLPA) ettepaneku algatada detailplaneering kesklinna Kompassi väljakul asuvale krundile, kuhu ettevõttel on plaanis ehitada kuni 13 korrusega maja.

TLPA ega teised seotud ametid pole praeguseks arendaja plaanide osas veel seisukohta kujundanud. Lisaks pole kinnistul ehitusõigust, võimaliku hoonestamise küsimus on linnaehituslikult keerukas ning vajab põhjalikku kaalumist.

TLPA planeerimisprotsesside juhtivspetsialist Keiti Kljavin rääkis, et Endover pöördus linnaplaneerimise ametisse selle aasta alguses ning algasid läbirääkimised ja eelkonsultatsioonid võimaliku uue detailplaneeringu algatamiseks.

"Need eelkonsultatsioonid meie vaatest jätkusid, kuid siis kahjuks ilmus ühel hetkel Tallinna planeeringute registrisse taotlus. Meie eesmärk täna on eelkonsultatsioonidega jätkata ja leida parem linnaruumiline lahendus, sest praegune taotlus, mis meile esitati, ei ole meie omavaheline kokkulepe," ütles Kljavin.

Linnaarhitekt Andro Mänd lisas, et taotlus ei anna mitte mingit ehitusõigust, vaid on alles alguspunkt.

"Tuleb kindlasti rõhutada, et kuigi meil on konsultatsioonid Endoveriga, ei tähenda see automaatselt, et sinna tuleb mingi hoonestus või milline hoonestus sinna tuleb. Siin läbitakse ikkagi kõik demokraatlikud protsessid, mis tähendab ka kõikide naabrite arvamuse küsimist ja nende kaasamist. Need kõik seisavad veel ees – kogu see protsess on alles väga algusjärgus," lausus Mänd.

"Kindlasti linnaväljak sinna jääb. Renderilt, mida me meediast võisime näha, oli see väljak ju tegelikult olemas, tõsi, ta oli väiksem kui praegune väljak," märkis Mänd.

Üks teema, mis kindlasti linna poolt arutelusesse lisandub, on avaliku huvi nõue.

"Meil on seal väljak, ja küsimus on, mis on see avalik huvi, et me lubaksime sinna nüüd ehitada suurt mahtu – seal peab olema väga tugev avalik huvi selle vastu, et lubada sinna ehitada midagi sellist, nagu praegu meedias ilmunud pildil kajastati," ütles Mänd.

Kinnistu, Gonsiori 11 ning Maneeži 11/Reimani 12 ehk Kompassi väljak kuulus veel aastal 2015 riigile. Siis müüs riik aga hoolimata nullehitusõigusest kinnistu Endoverile 540 000 euro eest enampakkumisel maha. Enampakkumine korraldati hoolimata sellest, et ka linn oli riigilt ala munitsipaliseerimist taotlenud.

Pool aastat varem oli sama arendaja ostnud ära väljaku äärde jääva endise Eesti Kunstiakadeemia ühiselamuhoone Gonsiori 9, kuhu rajas luksuskorteritega eluhoone Ambassador.

Ostetud krundile hakkas Endover planeerima 13-korruselist kõrghoonet 2018. aastal. Toona ütles linn, et nad arendajale ehitusõiguse asjus järgi anda ei kavatse ja alustas arendajaga läbirääkimisi, et too hoone rajamise plaanist loobuks.

2019. aastal teatas linn, et rajab Kompassi väljaku alla parkla nii linnakodanikele kui ka Ambassadori elanikele ja väljakule endale tuleb arhitektuurivõistluse alusel rajatav avalik plats. See võistlus jäi aga korraldamata.