Kõlvart kahtleb Ossinovski linnapeaks saamises

Teisipäeval ametist tagandatud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et linnapea koht läheb pärast võimupööret ilmselt Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, kuid ta ei usu, et selleks saab Jevgeni Ossinovski.

"Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid saavad selle positsiooni. See oleks loogiline. Kui nad otsustasid koalitsiooni lõhkuda, pidid nad tingimused määratlema. Aga ma arvan ka, et Jevgeni (Ossinovski - toim) seda ametikohta ei võta. Keegi ei tea, kui kaua see koalitsioon kestab. Linnapea kohale tulemiseks peab ta loobuma riigikogu liikme mandaadist. Tulla linnavalitsusse praeguses ebastabiilses olukorras, ma arvan, et ta ei tee seda. Tõenäoliselt pakutakse linnapea kohta mõnele praegusele [sotsiaaldemokraadist] abilinnapeale," rääkis Kõlvart teisipäeva lõuna ajal Raadio 4-le antud intervjuus.

Ajakirjanduses on spekuleeritud, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond saab Keskerakonnaga võimuliidust lahkumise järel endale linnapea koha, kuna nende häältest sõltus enim Kõlvarti umbusalduse läbiminek. Meedias on korduvalt väidetud ka, et uueks linnapeaks saab mõjukas sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, kes on ise hoidunud sel teemal konkreetsetest vastustest.

Teisipäevase umbusaldusega lahkub ametist linnapea Mihhail Kõlvart, kuid abilinnapead jätkavad esialgu tööd. Uue linnapea valimiseks on volikogul aega kuni kaks kuud. Teisipäeva hommikul valiti selleks perioodiks linnapea asendajaks sotsiaaldemokraadist abilinnapea Madle Lippus.

Kõige suuremaks murekohaks võimu vahetusega Tallinnas nimetas Kõlvart tasuta ühistranspordi kaotamise plaani, mille taga on eeskätt Reformierakond.

"Reformierakondlased on juba ammu tahtnud tasuta ühistranspordi kaotada. Me kardame, et Tallinnas võtavad nad selle esimese asjana ette. Ja muidugi muretseme kõigi sotsiaaltoetuste pärast - olgu selleks siis pensionäride lisatoetus, koolitoetus jne," rääkis Kõlvart Raadio 4-s.

Teisipäeva hommikul umbusaldas Tallinna linnavolikogu linnapea Mihhail Kõlvartit. 79-liikmelisest volikogust võttis erakorralisest istungist on 43 saadikut, kellest umbusaldamise poolt hääletas 41. Umbusalduse läbiminekuks oli vaja vähemalt 40 häält.