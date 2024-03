Kiik: Tallinna koalitsioon jõudis oma loomuliku lõpuni

Tallinna linnavolikogu ja riigikogu liige Tanel Kiik ütles "Ringvaates", et võtab Tallinna koalitsiooni lagunemist pragmaatiliselt.

"Ma ei tähista seda. Aga mõnes mõttes see koalitsioon jõudis oma loomuliku lõpuni. Oli näha, et linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon pidevalt kahanes, selle aja jooksul on sealt lahkunud seitse inimest. Tänaseks on küll EKRE kaudu üks juurde tagasi tulnud ja ka Maria Jufereva-Skuratovski asemel on taas keskerakondlane, aga siiski see pidev vähenemine ühelt poolt. Ja teisalt kahtlemata ringkonnakohtu otsus, mis väga laiaulatuslikult selgitas justnimelt Tallinna linnavalitsuses toimunut ja heitis sinna, viisakalt öeldes, tõsist varju," rääkis Kiik.

Kiik ütles, et tema ei hääletanud linnavolikogus enda endise erakonna vastu, vaid uue võimuliidu poolt.

Mihhail Kõlvart oli Kiige hinnangul võrdlemisi tugev linnapea, sest paljud algatatud projektid olid mõistlikud. Samas ei saanud Kiige hinnangul paljud teemad piisavalt tähelepanu ja otsustusprotsess võttis kaua aega. Venemeelsuses Kõlvartit Kiige sõnul süüdistada ei saa.

"Ma arvan, et see on liialdus. Kõik Tallinna linnapead, keda mina olen tundnud, on olnud eestimeelsed. Kindlasti on olnud erinevus selles, kes on olnud konkreetse valija profiil ja millistele valijarühmadele rohkem tähelepanu pööratakse. Siin on erinevused sees ja tõenäoliselt ka tulevastel linnapeadel. Aga öelda, et üks on eestimeelne ja teine venemeelne, ma arvan, on kunstlik liialdus," ütles ta.

Järgmise Tallinna linnapeana on spekuleeritud sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovskiga. Kiik ütles, et kuna ametlikult pole koalitsioonikõnelusigi alustatud, siis on ametikohtadest vara rääkida. Küll aga tema hinnangul sobiks Ossinovski linnapeaks.

"Arvan, et ta oleks tugev linnapea, ta on olnud volikogu esimees, kahekordne minister, kogenud poliitik. Ta saaks kindlasti selle tööga hakkama," ütles Kiik.

Ta sõnas, et uus linnasüsteem ja linnavalitsus peab olema parem kui eelmine ehk peab suutma teenida linnaelanikke, tagada stabiilsuse, linnavalitsuse usaldusväärsuse. "Selle nimel tuleb pingutada kõigil neljal potentsiaalsel võimuliidu partneril."

Senised ausad ja töökad linnaametnikud Kiige kinnitusel oma töökoha pärast muretsema ei pea. Teine küsimus on poliitiliste ametikohtadega, sest nende puhul tuleb alati arvestada, et võimu vahetudes jäädakse ka töökohata.

Tasuta ühistransport peaks Kiige hinnangul Tallinnas jätkuma, kuid tegeleda on vaja liinivõrgureformiga.