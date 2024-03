Läänemets: Isamaa võiks venitamise ära lõpetada

"Isamaa ettepanek, mis puudutab riigi teemade toomist Tallinna võimukõnelustele, seda ei tule. See põhimõtteliselt võrdub sellega, et varsti soovib Isamaa arutada ka maksuteemasid ja äkki tahetakse rääkida ka kaitsekuludest ja riigikaitse investeeringutest Tallinna linnavalitsuse moodustamisel," ütles SDE juht Läänemets ERR-ile.

Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide soov, et koalitsioonikõnelused võimalikult kiiresti ära peetaks ja järgmisel nädalal võiks juba uus linnavõim paigas olla.

"Seda on vaja ka selleks, et on olulisi teemasid linnas, mida ei ole kerge hetkel linnavalitsuses otsustada, sest seal on endiselt enamuses Keskerakond, kes põhimõtteliselt peaks juba olema opositsioonis. Meie jaoks tekitab probleeme ja küsimusi, miks venitada siis nende koalitsioonikõnelustega, proovides tuua lauale teemasid, mida kõik teavad, et Tallinna linnavalitsuse kokkupanemisel pole võimalik kokku leppida," sõnas Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei tohiks uue võimuliidu moodustamine jääda selle taha, et "keegi üritab teha europarlamendi kampaaniat". Ta ei varjanud, et peab silmas just Isamaad, kes on just oma europarlamendi valimiste nimekirja kinnitanud ja tahaks rääkida, kui halb on valitsus.

"Ja nüüd tuli kogu see Tallinna teema, kus nad peavad hoopis nende samade erakondade koalitsiooni moodustama. Jah, see kindlasti on neile raske, aga selline elu on. Kuna on ajalooline hetk teha sellises koosluses linnavalitsus, siis ei ole mõtet teha sellest europarlamendi kampaaniat ning tuua teemasid, mis Tallinnaga ei seostu."

Läänemets rõhutas, et kui Isamaa päriselt tahab, et inimestel elamiskulud ei tõuseks, siis võiksid nad esimese asjana unustada ära soovi kaotada tasuta ühistransport Tallinnas.

Läänemets lisas, et Tallinna võimukõneluste delegatsiooni SDE esimees ehk tema ise ei lähe ning kõnelejatel pole voli riigi tasandi teemasid otsustada.

"Kui Isamaale on mureks see, et nad tahaksid läbi Vene kodanike valimisõiguse äravõtmise garanteerida seda, et Keskerakonda rohkem Tallinnas ei valita nii palju, et nad oleks domineerivas positsioonis linnavõimu moodustamisel, siis minu soovitus on hoopis see, et lepime uues koalitsioonis võimalikult kiiresti kokku, teeme head tööd ja siis valimistel saavad inimesed ise otsustada."

Läänemets avaldas veel kord imestust, miks Isamaa üritab uue võimuliidu moodustamist venitada.

"Kõik teised osapooled pooldavad, et seda on võimalik teha väga kiiresti. Selle jaoks ei pea võtma nädalaid. Kui europarlamendi kampaania tuuakse Tallinna linnavõimu moodustamisele, siis kas see on ikka Isamaa poolt vastutustundlik, kui meil oli vaid 41 häält, mis on natuke üle enamusest. Kas on vastutustundlik rääkida riigi teemadest, kui inimesed tahavad kuulda, kas tema tänav saab korda, kas lasteaedasid ehitatakse poole kiiremini, kas ühistranspordisüsteem tehakse ümber, et lähivaldade inimesed saaks sõita Tallinnasse paremini jne."

Läänemets avaldas arvamust, et läbirääkimiste venitamisel võivad olla tagajärjed, mida keegi ei oska ette näha ja mida venitajad ise võivad hiljem kibedalt kahetseda, et ajaloolise võimaluse maha mängisid.