Soome ametiühingud jätkavad streiki

Soome peamine ametiühingute liit SAK teatas kolmapäeval, et ametiühingud jätkavad poliitilist streiki.

Streik algas juba 11. märtsil ning pidi lõppema märtsi lõpus. Kolmapäeval teatas aga SAK, et streik jätkub ning seega kestab streik vähemalt kuni 7. aprillini, vahendas Helsingin Sanomat.

SAK-i teatel on streigi põhjuseks valitsuse soovimatus ametiühingutega tööturureformi kõiki üksikasju läbi rääkida. SAK-i juht Jarkko Eloranta ütles kolmapäeval, et valitsus pole endiselt nende muresid kuulda võtnud.

"Me palusime peaministri Petteri Orpo valitsuselt õiglust ja mõõdukust. Ometi ei kuulanud valitsus töötajaid esindavaid organisatsioone. Seda enam, kavatseb see ellu viia mitmed ettevõtete eesmärgid, mis on töötajatele negatiivsed. Paljud neist ei oma mõju tööhõivele ja riigirahandusele," ütles Eloranta.

Ametiühingujuht lisas, et ametiühingud on valmis streigi lõpetama igal ajal, kui valitsus "näitab üle mõistvat suhtumist töötajate muredesse".

Streik mõjutab Soome eksporti, importi ja logistikat. Selles osaleb ligi seitse tuhat töötajat ning sellest võtab osa mitu ametiühingut.

Kütuse jaemüügiga tegelev ettevõte Neste teatas teisipäeval, et streigi tõttu on häiritud kütusetarned selle Soome tanklatesse ning streigi jätkudes olukord halveneb.

Streiki põhjustas valitsuse soov vähendada ametiühingute rolli kollektiivlepingute sõlmimisel, piirata poliitilisi streike ning vähendada töötutoetusi. Valitsuse sõnul on reforme on vaja Soome riigirahanduse seisu parandamiseks ja tööhõive suurendamiseks.