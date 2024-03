Naastrehvidega tohib sõita kuni aprilli lõpuni

Kui liiklusseaduse järgi on talverehvide kohustuslik kasutusaeg lõppenud ning naastrehvide kasutamine on üldjuhul lubatud kuni 31. märtsini, võib talviste tee- ja ilmastikuolude korral naastrehve siiski kasutada kuni aprilli lõpuni. Samas põhjustavad naastrehvid teede suuremat kulumist ning tekitavad tervisele kahjulikku tolmu, meenutas Tallinna linnavalitsus.

Naastrehvide kasutust reguleerib majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus lisa, milles on öeldud: "Naastrehve võib sõidukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini", selgitas transpordiameti pressiesindaja Kristiina Tilk.

"Lühidalt tähendab see, et ka aprill on veel rehvivahetamise kuu: iga inimene otsustab lähtuvalt oma sõiduvajadustest ja ilmastikuoludest ise, kas ta vahetab rehvid enne 1. aprilli või teeb seda aprillikuu jooksul," selgitas ta.

"Kuigi päevased õhutemperatuurid võivad olla plusspoolel ja suuremad teed on lumevabad, püsib öiste külmakraadide tõttu libeduse oht. Kes igapäevaselt ja iga ilmaga sõitma peavad, neil ei tasuks rehvivahetusega kiirustada," ütles ka ameti liiklusekspert Villu Vane.

Ta soovitas ka enne rehvivahetust kontrollida üle suverehvide mustrisügavus, mis peab olema vähemalt 1,6 millimeetrit, kuid rehvivahetusele võib mõelda juba siis, kui nende jääksügavus on 2 millimeetrit. "Vastasel korral ei pruugi rehvid tervet hooaega vastu pidada," märkis Vane.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg meenutas aga naastrehvide kasutamisega kaasnevaid probleeme - teekatendite kulumist ja selle tagajärjel õhukvaliteedi halvenemist.

"Uuringud näitavad, et tänavatolm on seotud mitmete tervisemurede tekkimisega ja paraku ka oodatava eluea lühenemisega. Sealjuures Helsingis tehtud uuringust selgus, et 75 protsenti pealinnapiirkonna tänavatolmust on tekitanud naastrehvid," ütles Sulg pressiteate vahendusel.

"Tallinnas kogutakse igal kevadel kokku ligikaudu 5500 kuupmeetrit naastrehvidega lahti kraabitud ja üles paisatud teekatteosiseid, mis on enam kui 330 veokikoormat tervisele kahjulikku materjali," selgitas Sulg ning lisas, et seni, kuni jätkub naastrehvide kasutamine, toodetakse linnaruumi pidevalt peentolmu juurde, mistõttu vaatamata kevadistele koristustöödele, ei ole võimalik tolmuvaba linnakeskkonda tagada.

Tallinna linnavalitsuse pressiteenistus tõi esile ka Tartu Ülikooli teadlaste ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse koostöös tehtud uuringu, mille kohaselt põhjustas õhusaaste 2020. aastal Eestis keskmiselt 1179 varajast surma, mis teeb kokku 14 179 kaotatud eluaastat ja mille tervisemõju rahaline ekvivalent hinnatakse 666 miljonile eurole.

Tallinna Tehnikaülikooli naastrehvide mõju uuringust tulenevalt tagaks ainuüksi Tallinnas naastrehvide kasutusaja vähendamine 1,5 kuu võrra 1,2 miljoni euro suuruse kokkuhoiu teeparandustöödelt aastas, lisas linnavalitsuse pressiteenistus.

Tallinna linna lepingupartnerid on alates 19. veebruarist kuni selle nädala keskpaigani kokku kogunud üle 3500 tonni pühkmeid ja naastrehvide poolt ülestõstetud teekatteosiseid, ehk 224 veokikoormat potentsiaalselt tervistkahjustavat materjali. Samuti on alustatud ka suurema tänavapesuga. Kevadkoristuse tööd on kavas lõpetada 15. aprilliks.