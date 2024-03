Küsitlus ennustab Briti konservatiividele ajaloolist valimiskaotust

Küsitluse viis läbi uuringufirma Survation mittetulundusühingu Best for Britain tellimusel. Et küsitlus võimaldaks ennustada valimistulemust igas valimisringkonnas, kaasati valimisse 15 029 valijat, mis on ligi 10 korda suurem valim kui tavapäraste küsitluste puhul.

Uuringust selgus, et kui valimised toimuksid praegu, saaksid Briti konservatiivid 26 protsenti häältest, samas kui peamine opositsioonijõud Tööerakond pälviks 45 protsendi valijate toetust, kirjutab Bloomberg.

Survation arvutas välja, mitu parlamendikohta iga erakond saaks. Uuringufirma sõnul saaks Tööerakond 468 parlamendikohta 650-kohalises Briti parlamendi alamkojas, mis oleks parim tulemus erakonna ajaloos.

Konservatiivid saaksid aga ainult 98 kohta, mis oleks halvim tulemus erakonna ajaloos. Ükski tooride kandidaat ei osutuks valituks Šotimaal ja Walesis.

Šoti Rahvuspartei (SNP) saaks 41 kohta, liberaaldemokraadid 22 kohta ja Walesi rahvuslaste erakond Plaid Cymru saaks kaks kohta.

Viimastel Briti parlamendivalimistel, mis toimusid 2019. aastal, said konservatiivid 365 mandaati, leiboristid 203 mandaati, SNP 48 mandaati, liberaaldemokraadid 11 mandaati ja Plaid Cymru neli saadikukohta.

Samuti näitab analüüs, et konservatiivid kaotavad palju hääli parempoolsele erakonnale Reform UK, mille rajaja on Brexiti ehk Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise suur eestkõneleja Nigel Farage.

Küsitluse järgi ei saaks Reform UK ühtegi kohta, küll aga koguks see 8,5 protsenti häältest, mis on sarnane häältesaak liberaaldemokraatide 10,4 protsendiga.

Kui aga Reform UK ei osaleks valimistel, saaksid toorid 150 parlamendikohta, mis oleks samuti valus kaotus, kuid siiski oluliselt parem valimistulemus kui ennustatud 98 kohta.

Konservatiivide kaotuse ulatus võib hõrendada märkimisväärselt ka erakonna võimalike juhikandidaatide ridu. Nii jääksid parlamendikohast ilma alamkoja juht Penny Mordaunt, siseminister James Cleverly ja kaitseminister Grant Shapps.

Seda enam, küsitluse järgi on valimiskaotuse ohus isegi rahandusminister Jeremey Hunt ja peaminister Rishi Sunak. Küsitlusest selgub, et Sunakil on ainult 2,4-protsendiline edumaa Tööerakonna kandidaadi ees, samas kui Hunt on oma liberaaldemokraadist oponendi ees ainult ühe protsendipunktiga.

Juhul kui Sunak peaks jääma oma saadikukohast ilma või otsustaks erakonna juhiametist valimiskaotuse korral loobuda, võivad Briti konservatiivide juhtideks pürgida ettevõtlusminister Kemi Badenoch, endine siseminister Suella Braverman ja endine sisserändeminister Robert Jenrick, kelle saadikukohad pole küsitluse järgi ohus.

Küsitlus viidi läbi 8. kuni 22. märtsini ehk pärast seda, kui Hunt avalikustas märtsi alguses Briti kevadise riigieelarve, mis sätestab muuhulgas sotsiaalmaksu langetamist kahe protsendipunkti võrra ning mitme maksude optimeerimiseks kasutatava sätte kaotamist. Viimane oli Tööerakonna üheks peamiseks valimislubaduseks, mistõttu jätsid nii konservatiivid opositsiooni ühest peamisest jutupunktist ilma.

Valitsus loodab, et maksulangetused aitavad tõsta selle populaarsust ning pole välistatud, et Hunt avalikustab rohkem maksulangetusi sügisel, kui selleks ajaks ei toimu veel uusi valimisi.

Kuigi Ühendkuningriigis on spekuleeritud valimiste korraldamise üle maikuus koos kohalike valimistega või juunis, on Sunak korduvalt kinnitanud, et valimised toimuvad selle aasta teisel poolel ehk pigem oktoobris või novembris.

Viimane aeg Briti üldvalimiste korraldamiseks saabub seaduse järgi 2025. aasta jaanuaris.