Farage lubas ikkagi kandideerida Ühendkuningriigi üldvalimistel

Briti vastuoluline euroskeptikust poliitik Nigel Farage ütles esmaspäeval, et kandideerib sisserändevastase parempoolse populistliku partei Reformida Ühendkuningriigi nimekirjas Suurbritannia üldvalimistel järgmisel kuul, kuigi välistas esialgu oma kandideerimise.

"Muutsin meelt. Kavatsen kandideerida," ütles 60-aastane Farage pressikonverentsil.

Farage läheb 4. juuli valimistel jahtima kohta Kagu-Inglismaal asuvas Clactonis, mis on äärmiselt Brexiti-meelne piirkond, vahendas AFP-BNS.

"Me kavatseme olla opositsiooni hääl, ma olen seda varem teinud, teen seda jälle, üllatan kõiki," ütles Farage pressikonverentsil, märkides, et Tööpartei võit on paratamatu, kuid ta soovib positsioneerida partei Reformida Ühendkuningriik nende peamiseks vastaseks.

Farage sõnas, et juhib poliitilist mässu Suurbritannias. "Sest mitte miski selles riigis enam ei toimi," lausus ta, viidates probleemidele avalikes teenustes nagu tervishoid ja teed, vahendas Reuters.

Kuigi Farage on seitse korda edutult parlamenti kandideerinud, on ta siiski üks oma põlvkonna mõjukamaid Briti poliitikuid, avaldades järjestikustele peaministritele survet võtta karmimaid seisukohti Euroopa Liidu ja sisserände küsimustes.