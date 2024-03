"AK. Nädal": kas Keskerakonna hiilgeaeg on lõplikult läbi?

2007. aastal teatas Keskerakond valimisreklaamis, et tõi raudtee tagasi. Nüüd, 17 aastat hiljem, on küsimus, kes toob tagasi Keskerakonna. Aasta jooksul on erakond oluliselt kahanenud ning kaotanud 18 aastat püsinud võimu pealinnas.

Endine keskerakondlane Raimond Kaljulaid ütles, et Keskerakonna võib tagasi tuua tugev kaubamärk.

"Keskerakonna puhul välistada ei saa, et kusagil, ka väljaspool seda erakonda, on seltskond, kes mõtleb, et vaadake, selline tugev kaubamärk sisuliselt vedeleb maas, praegune juhtkond ei oska sellega midagi arukat teha, võtaks selle üle," lausus Kaljulaid.

Mustamäe linnaosa vanem Aivar Riisalu on olnud Keskerakonnas pikalt, mõneaastase vahepõikega Isamaas. Tema usub, et erakonna toovad tagasi uued erakonna liikmed.

"Kui mul nüüd tekib aega, siis ma arvan, et tuleb värvata uusi inimesi, kes tahavad poliitikas kaasa rääkida, kes tahavad ja reaalselt mõtestavad lahti, misasi on keskklass," ütles Riisalu.

Toompeal Toomrüütli tänavas asus pikka aega Keskerakonna kodu. 2016. aastal otsustas erakonna juhatus selle kinnisvara müüa, et maksta ära erakonna võlad.

"Sellest maja kaotusest ju kõik pihta hakkas. Või mis sellest. Tegelikult hakkas kogu asi pihta sellest – kas ma olen aus poliitik või ma ei ole aus poliitik," lausus Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anvelt.

Meenutasime Kärt Anveltiga aega, kui Keskerakonna maja ukse taga ootasid ajakirjanikud juhatuse otsuseid, mis olid tihti seotud just korruptsioonisüüdistuste ja sassis rahaasjadega.

Korruptsiooniasjad on erakonda saatnud kaua. Vilja Toomast meenutas, et selline vari langes erakonnale alates ajast, kui Edgar Savisaar asus ise erakonnale rahastajaid otsima.

"Kas ta ei osanud (seda) teha... Või oli tal pigem tekkinud tunne, et ta on nüüd kõikvõimas. Teda jumaldati, teda austati," ütles Toomast.

Kui otsida aega, mil algas Rahvarindest välja kasvanud erakonna allakäik, siis nimetab Toomast idaraha skandaali aega, kui lahkusid mitmed Savisaare lähimad võitluskaaslased, teiste hulgas ka Vilja Toomast ise. Selle skandaali ajal kahtlustati Edgar Savisaart erakonnale raha hankimises Venemaalt.

Toomast ütles, et see oli hetk, kus erakonna juhi koht oleks võinud minna rahulikult üle järgmisele inimesele.

"Ma arvan, et erakonnale oleks see tulnud kasuks, kui oleks suudetud kokku leppida, kas erakonda juhib Kadri Simson, Jüri Ratas või keegi kolmas ja (võim) oleks antud üle Edgari poolt justkui mõistlikult (üle)," rääkis Toomast.

Meediasse jõudnud skandaalid ja korruptsioonikahtlused aga Savisaare populaarsust kuigivõrd ei kõigutanud.

"See oli meeletu, mida ta samas rahva poolehoiuna kogus ja pälvis kogu aeg. /.../ See võis olla tagakiusatu oreool, mis temale langes – kõik teevad talle liiga. Ta pole midagi teinud ja ta on puhas nagu prillikivi, nagu ta ise ütles," lausus Anvelt.

Kui uhkete valimisürituste ajal võis tunduda, et Keskerakonna võim on pealinnas igikestev, siis pöörde tõid 2021. aasta kohalikud valimised, mis lõid olukorra, kus Keskerakond üksi enam pealinna valitseda ei saanud ning tuli moodustada koalitsioon sotsiaaldemokraatidega. 2023. aasta riigikogu valimistel oli Keskerakond suurim kaotaja, kelle senisest 26 riigikogu kohast jäi alles vaid 16.

Erakonna esimees Jüri Ratas otsustas ameti maha panna ning Tanel Kiige ja Mihhail Kõlvart omavahelises heitluses jäi peale Kõlvart. Riigikogu fraktsioonist lahkus 10 liiget ja alles jäi kuus. Sama saatus tabas ka volikogu fraktsiooni. Kui nüüd küsida, et kuidas seni lojaalsed valijad Keskerakonna vastu usalduse kaotasid, ütles Aivar Riisalu, et valimiskaotuses on süüdi Jüri Ratas ja tema EKREIKE valitsus.

"Keskerakonna valija ei saanud kohati sellest suhteliselt räigest retoorikast aru ja Jüri Ratas ei jätnud mingit muljet. Ta ainult kogu aeg vabandas millegi eest," ütles Riisalu.

Raimond Kaljulaid kõrvaltvaatajana nimetab probleemiks Mihhail Kõlvarti tiiva tegevust

"Suur probleem oli see, et seesama seltskond, kes praegu Keskerakonda juhib, peamiselt Tallinna-keskne vene poliitikute tiib, hakkas kohe peale Jüri Ratase esimeheks saamist sisuliselt partei sees partei toonast juhtkonda õõnestama," lausus Kaljulaid.

Keskerakonda on alati iseloomustanud ka see, et neid on toetanud nii eestikeelsed kui ka venekeelsed valijad. Nüüd on seegi muutunud.

"Keskerakond täna ongi venekeelsete inimeste nišipartei. Kuue saadikuga riigikogus nimetada seda erakonda millekski muuks kui mikroparteiks on väga keeruline," märkis Kaljulaid.

Ees on Tallinna uue võimuliidu läbirääkimiste aeg. Kui napi ülekaaluga koalitsioon suudab tööle hakata, seisab ees keskerakondliku linnavalitsuse kappide-sahtlite puhastus ja uuel võimul on võimalus näidata, kas suudavad paremini.