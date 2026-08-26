X!

Kõlvarti sõnul fraktsioon veel otsustab, kuidas presidendivalimistel käitub

Eesti
Mihhail Kõlvart
Mihhail Kõlvart Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Keskerakonna fraktsiooni liikmetel ei ole keelatud presidendivalimiste riigikogu hääletusel osaleda, aga erakond ei ole veel otsustanud, kuidas täpselt presidendivalimiste päeval käitub.

"Muidugi on mõned riigid, kus vastavalt põhiseadusele käivadki kõik obligatoorselt valimas ja alati on ainult üks kandidaat, keda valitakse, aga ma ei ole päris kindel, et see on meie ühiskonna- või riigikorraldus," ütles Kõlvart ERR-ile.

"Me lähtume sellest, et erakonnal võiks olla järjepidev ja arusaadav poliitika ning seisukoht. Me oleme algusest peale avaldanud arvamust, et peab tekkima laiem debatt, ja selleks on vaja rohkem kui üht kandidaati. Me oleme ka avaldanud toetust Tiit Landile. Debatti ei ole toimunud, meil on ainult üks kandidaat. Ja seesama põhiseadus annab võimaluse ka riigikogu liikmetele oma seisukohti erinevalt avaldada – kas hääletada poolt, vastu või siis üldse mitte hääletada ja oma seisukohti lahti seletada. Oma intervjuus "Aktuaalsele kaamerale" ma ütlesin, et loomulikult on riigikogu liikmetel vaba mandaat. Fraktsioon veel otsustab, kuidas me enda seisukohti väljendame. Aga see protsess, mida me praegu näeme, ei ole meie arvates õige ja selles osaleda ei ole meie arvates samuti õige," lausus Kõlvart.

ERR küsis, kuidas kommenteerib Kõlvart seda, et Isamaa otsustas ikkagi toetada Ülle Madiset.

"Vastavalt sellele samale vabale mandaadile ja vastavalt põhiseadusele. Iga fraktsioon, iga erakond teeb oma valiku ja Keskerakond on oma valiku teinud samamoodi. Me ei ole valmis vastavalt konjunktuurile enda meelt muutma," vastas Kõlvart.

Kõlvart rõhutas ka seda, et tänane riigikogu koosseis ei peegelda tegelikult rahva toetust, seega ei saa ka öelda, et tänane koosseis sajaprotsendiliselt peegeldab rahva arvamust.

"Tulevikus, selleks et sellist debatti ei teksik, on meie arusaam, et peavadki toimuma presidendi otsevalimised," sõnas Kõlvart.

Vastates küsimusele, kas Keskerakond keelab oma fraktsiooni liikmetel presidendivalimistel osalemast, ütles Kõlvart, et keegi ei ole nii öelnud.

"Kui keegi oletab seda, ei tähenda, et see kuidagi peegeldaks reaalsust. Intervjuus, mida pärast tsiteeriti, olen ma öelnud – mida kahjuks ei kasutatud –, et fraktsioon alles arutab, mis on see viis, kuidas enda seisukohta väljendada. Aga poliitiline seisukoht on kujundatud ja me kujundasime seda mitme kuu jooksul, meil olid arutelud. Seal osalesid nii juhatuse liikmed kui ka fraktsiooni liikmed. Seega see, mida mina väljendasin, ei olnud mingi signaal juhatusele või fraktsioonile, vaid see oli signaal fraktsiooni, juhatuse ja erakonna poolt. Need on väga erinevad asjad," rääkis Kõlvart.

"Keskerakonna positsioon ei ole muutunud. Meie arvates peavad toimuma valimised, mitte määramine. Kuna riigikogus valimisi ei toimu, siis meil ei ole soovi määramisel osaleda," sõnas Kõlvart.

Kõlvart ütles, et kuigi Keskerakond ei ole veel otsustanud, kuidas täpselt presidendivalimiste päeval käituda, ei saa erakond kedagi kuidagi keelata. "Sellist asja, et keegi keelab kellelgi midagi teha ei saa lihtsalt eksisteerida. Riigikogu liikmetel on vaba mandaat ja kõik on täiskasvanud inimesed," sõnas Kõlvart.

Kuigi Ülle Madise käis Keskerakonna fraktsioonis ka küsimustele vastamas, ei ole Kõlvarti sõnul võimalik selle kohtumise põhjal öelda, kas Madise sobiks Eesti järgmiseks presidendiks.

"Seda näitaks debatt. Ühe kohtumise alusel seda öelda ei ole võimalik. Sellepärast meie arvates pidigi toimuma päris konkurents ja debatt, mis kestaks kauem kui üks päev, et siis oleks mitte ainult Keskerakonnal, vaid ka ühiskonnal laiem ülevaade, mida sisuliselt tähendab ühe või teise kandidaadi visioon. Aga meie olime siin kahe kuu jooksul pigem näitemängu pealtvaatajad – kuidas kandidaat ei olnud päris kandidaat ja kas ta üldse kavatseb kandideerida või mitte," kommenteeris Kõlvart.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:02

Man Cityst lahkub järjekordne poolkaitsja

14:55

Doktoritöö: kuulujutt aitab inimestel segasel ajal maailma mõista

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

14:50

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

14:39

Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

14:33

Ungari uus valitsus nimetas Venemaad ohuks Euroopale

14:33

Rein Sikk: Eestit edendab maal kosuv hullus

14:30

Vassiljevi klubi sai Lätis kaotuse

14:14

Arnold Sinisalu: salakohtumist USA ja Venemaa vahel pole korraldatud

14:13

Elon Musk pälvis Ukraina Vabaduse ordeni

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

25.08

USA meedia: CIA juht on Moskvas Uuendatud

25.08

Vene valitsus sai õiguse võtta oma kontrolli alla halvasti kaitstud erataristu Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

25.08

Prokuratuur esitas Isamaale täiendatud kahtlustuse Uuendatud

14:50

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

12:31

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

24.08

Liina Raud: sain karmaga tagasi kõik, mida nooruses teistele tegin

25.08

Kai Realo: taas soovib Eesti reguleerida rangemalt kui Euroopa üldiselt

ilmateade

SPORT

15:02

Man Cityst lahkub järjekordne poolkaitsja

14:30

Vassiljevi klubi sai Lätis kaotuse

13:46

Eesti ringrajasõitja Carmen Kraav osaleb F1 Akadeemia testil

13:12

Göteborgi huligaanide lõhkumine maksab üle 28 000 euro

loe: kultuur

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

14:39

Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

14:10

Tänavuse Jõulujazzi peaesineja on Wynton Marsalis

14:00

Peosarjal Moment astuvad üles Bali Baby ja Majorlilkween

loe: eeter

13:25

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

13:22

ERR-i kanalid vahendavad presidendivalimisi kõigil platvormidel

13:15

Aktiivne lapsevanem: võiksime lasteaias laste elu palju rohkem rikastada

13:03

Haapsalu muuseumi juht: muda kujundas Haapsalu

Raadiouudised

13:10

Eterniidijäätmete jaoks on vaja pikemat plaani

12:30

Raadiouudised (26.08.2026 12:00:00)

09:55

Ida-Virumaa erakaevude veekvaliteedi parandamist tuleks toetada

09:50

Korduvate pisivarguste hulk on aastaga veerandi võrra kasvanud

09:45

Politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elupäästvat esmaabi

09:20

Raadiouudised (26.08.2026 09:00:00)

25.08

1600 põhikooli lõpetanut pole veel leidnud uut õppekohta

25.08

Paadiomanikud: Tartu vajab uusi sadamakohti

25.08

Päevakaja (25.08.2026 18:00:00)

25.08

Häädemeeste vallale ei sobi meretuulepargi elektritrassi asukoht

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo