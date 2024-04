Simson toetab europarlamendi valimistel Isamaas kandideerivat Ratast

Simson teatas, et toetab Ratast kui sõber. "Jüri Ratas endise peaministrina Euroopas mingit tutvustust ei vaja. Oma suure töövõime ja kontaktide loomise oskusega suudab ta Eesti europarlamendis teha suuremaks kui meie mandaatide arv seda muidu lubaks. Just seetõttu julgen ma eelseisvatel Euroopa valimistel soovitada kõigile oma head sõpra ja pikaaegset riigikogu pinginaabrit Jüri Ratast," teatas Simson.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et Simson andis talle juba paari kuu eest teada, et toetab isiklikult Ratast, sest nad on vanad sõbrad. "Praegu ma lähtun sellest, et see ei ole poliitiline, vaid isiklik valik," ütles Kõlvart.

Samas kinnitas Kõlvart, et tema ootab, et erakonna liikmed toetavad valimistel eelkõige Keskerakonna kandidaate.

"Meie sõnum on väga lihtne, et hääl tuleb anda lähtuvalt enda maailmavaatest ja poliitilistest prioriteetidest. Aga iga inimene omab õigust teha ka valiku lähtuvalt enda prioriteetidest ja kui sõprus on suurem prioriteet, siis minu arvates see on ka argument," lisas erakonna juht.

Kõlvarti sõnul ei saa Simsoni otsust toetada teise erakonna liiget võrrelda Igor Gräzini otsusega umbusaldada oma erakonnakaaslast ning seega ei ole Simsoni erakonnast välja viskamine praegu küsimus.

"Esiteks, Gräzin lahkus ise ja mitte siis, kui ta midagi teistmoodi arvas, vaid siis, kui ta oli nõus erakonnakaaslast umbusaldama ja see läheb Keskerakonna põhikirja sättega vastu. Ja Keskerakonna põhikirja alusel, kui erakonna liige umbusaldab erakonnakaaslast, siis erakond viskab ta ka erakonnast välja. See on väga konkreetne säte ja seega see on absoluutselt teine küsimus," selgitas Kõlvart.

Kõlvartile ei ole teada, kas Simson kavatseb jätkata Keskerakonnas, kui ta Euroopa Komisjoni voliniku kohalt Eestisse naaseb.

"Nii palju kui mina tean, vähemalt kui lähtuda sellest, mida me oleme omavahel arutanud, siis lõplikud otsused ei ole veel tehtud, mida Kadri kavatseb teha, kui ta tuleb tagasi," ütles Kõlvart.

"Ma arvan, et see on iga inimese puhul absoluutselt normaalne, et inimene iga kord mõtleb, mida ta teeb, kui järjekordne pikk ja oluline etapp on läbi ja tänaseks ei ole ka veel läbi," lisas ta.

Kõlvart sõnas, et Simson tunneb muret erakonna tuleviku pärast. "Mina saan Kadrile kinnitada seda, mida ma kinnitan kõigile erakonnakaaslastele, et vaatamata raskele olukorrale me töötame ja võitleme edasi," lisas ta.

Jüri Ratas teatas jaanuari lõpus Keskerakonnast lahkumisest ja Isamaaga liitumisest.