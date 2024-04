Pankadele hakkasid laenu andmisel kehtima leebemad reeglid

Esmaspäevast kehtivad pankadele leebemad reeglid hindamaks, kas kliendid suudavad laenu tagasi maksta. Eesti Pank ei usu, et see laenamist oluliselt kasvatab. Samal ajal on ootused euribori kiire languse osas muutunud tagasihoidlikumaks.

Esmaspäevast hakkas kehtima Eesti Panga reegel, mis peaks laenuvõtmist leevendama. Kui klient soovib pangast laenu, ei pea tema maksevõime hindamisel enam lisama hetkeintressile kaht protsenti.

"Et vältida seda, et laenumaksele oleks liiga piirav mõju, võtsime selle kaks protsenti ära ja selleks laeks, mida kommertspangad peavad nüüd arvesse võtma, on kuus protsenti," lausus Eesti Panga ökonomist Gaili Grüning.

Siiski pole oodata, et laenamise aktiivsus oluliselt kasvaks.

"Kui vaatame madalat kindlustunnet, mis üleüldiselt ühiskonnas aset leiab, siis me sellist suurt laenukasvu hetkel ei oota," ütles Grüning.

Kodulaenu intressi määrav kuue kuu euribor on oktoobri tipust küll pisut alla tulnud, kuid jäänud pidama 3,9 protsendi lähedal.

"Kui täna on euribori määr 3,9 protsenti, siis kolm kuud tagasi oli see täpselt sama palju, aga kolme kuuga on oluliselt muutunud ootused intressimääradele aasta lõpuks. Kui kolm kuud tagasi oli ootus, et euribor aasta lõpuks võiks olla 2,3 protsenti, siis täna see ootus on, et see on kolm protsenti ehk see langus on oluliselt väiksem," lausus Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm.

Turud ootavad, et Euroopa Keskpank langetab intresse juunis, kuid ootused jätkuvaks kiireks langetuseks on jahtumas, sest kaheldakse, kas keskpank suudab hoida inflatsiooni püsivalt kahe protsendi juures.

"Täna ongi selline olukord, kus tööpuudus pole üles läinud, palgakasv on tugev ja selles keskkonnas investorid pole ehk valmis võtma seda riski, et intressimäärad tegelikult nii kiiresti alla tulevad," märkis Priisalm.