"Välisilm": Ungari poliitikas on tekkinud tavatu turbulents

Ungari võimupartei Fidesz siseringi kuulunud Peter Magyar heitis kinda peaminister Viktor Orbanile, süüdistades valitsust korruptsioonis ja asitõendite eemaldamises. Süüdistustest vahest ehk kõnekamgi on viis, kuidas Ungari propagandamasin on asunud avalikku arvamust vormima sotsiaalmeedias poliitiliste suunamudijate toel.

Budapesti tänavatele on tulnud protestima tuhanded inimesed. Meeleavalduse peakangelane on aastaid valitsuse siseringi kuulunud Peter Magyar.

Madjar kuulus üle 20 aasta võimuparteisse Fidesz. 2015. aastal peaminister Viktor Orbani büroosse tööle asunud Magyar liikus karjääriredelil kiiresti. Vaid mõne aastaga oli ta juhtival kohal euroraha jaganud Ungari arengupangas. Partei ustavast teenrist, kelle karjäär on kulgenud ühest riigiametist teise, on ühtäkki saanud Ungari kõige mõjuvõimsama mehe, Viktor Orbani, teravaim kriitik.

"Meie riik on vajunud kõige sügavamasse poliitilisse, moraalsesse ja õiguslikku kriisi pärast kommunistliku režiimi lõppu," ütles Magyar.

Peter Magyari eluteel on veel üks oluline nüanss – nimelt oli ta abielus Viktor Orbani lähedase kaasvõitleja, endise justiitsministri Judit Vargaga, kes pidi saama Fidezsi kampaanianäoks Euroopa Parlamendi valimistel. Varga oli sunnitud taanduma pärast lastepilastaja armuandmisskandaali, mis viis ametist ka riigi presidendi.

Peter Magyari poliitiline karjäär paistis aga pärast riigiaparaati raputanud skandaale õide puhkevat. Möödunud teisipäeval avaldas ta helisalvestise, milles tema endine abikaasa, toona justiitsministri ametis olnud Judit Varga näib avameelselt rääkimas, et võimud eemaldasid dokumente, mis olid seotud olulise korruptsiooniuurimisega.

Lindistuse avaldamine ei andnud hoogu üksnes meeleavaldustele Budapestis, kus Magyar lubas asutada uue partei. Endise truu liitlase torge käivitas ka terava vasturünnaku. Esimese löögi andis Varga, kes kirjeldas oma eksabikaasat vägivaldse mehena. Järgnes koordineeritud mustamiskampaania sotsiaalmeedias.

Kõik need suunamudijad, kes justkui ühest suust asusid mustama võimuparteid süüdistanud Peter Magyarit, kuuluvad organisatsiooni Megaphone Center.

Blanka Zöldi juhib veebiväljaannet Lakmusz, mis uurib ja paljastab sotsiaalmeedia poliitkampaaniate valeinfot ja peab arvestust, kui palju on selle levitamiseks makstud reklaamiraha sotsiaalmeediahiidudele.

""Megaphone Center väidab, et neid toetavad ainult eraisikud, parempoolsete vaadetega inimesed, kes soovivad näha sotsiaalmeedias parempoolseid arvamusi. Aga nad ei avalda, kuidas neid täpselt rahastatakse. On rahavood, mis viivad välja valitsuseni, aga väga varjatud viisil," lausus Zöldi.

""Vaatasin eile õhtul, kui palju raha oli kulutatud nädala jooksul, et diskrediteerida Peter Magyarit ja on üsna hämmastav, et ainuüksi valitsusmeelsete suunamudijate videote reklaamile oli kulutatud 80 000 eurot. Valitsusmeelsed suunamudijad kulutavad Facebookis rohkem kui ükski poliitiline partei. Isegi kui me võrdleme neid Fidesziga, rääkimata väiksematest erakondadest. Aasta esimestel kuudel on nad kulutanud sotsiaalmeedia reklaamile neli korda rohkem kui kõik poliitilised parteid kokku," lisas ta.

Ungari ühe suurema sõltumatu uudisteportaali 24.HU peatoimetaja Peter Peto ütles, poliitikainfluentserite tehniline tase ja koordineeritud tegutsemine on muljetavaldav.

"Vaadates nende videote ja meemide professionaalset taset ja reklaamikampaaniate mahtu, on selge, et sellise süsteemi finantseerimiseks kulub palju raha. Ja tehnoloogiaettevõtete ärimudeli tõttu ongi nähtavus ainult raha küsimus. Nii saab valijatega otsekontakti, on ainult raha vaja. Seetõttu on need platvormid kasulikud, sest saab vältida takistusi nagu näiteks ajakirjanikud," lausus Peto.

Ungari poliitinfluentserite stiil on jõuline ja emotsionaalne. Reklaamiraha võimendus lubab sotsiaalmeedias jõuda suure auditooriumini.

"Kes iganes Facebooki avab, seisab nende sõnumitega kohe silmitsi. Sest nagu ma ütlesin, nad kulutavad sihitud reklaamile palju raha – saad sellega kohe vastu vahtimist! Nad kasutavad keelt, mida poliitikud tavaliselt ei kasutaks. Nad suhtlevad auditooriumiga jõulisel viisil, kasutavad palju hirmutamist. Nad ei kasuta oma videotes fakte ja halvustavad poliitilisi oponente," lausus Zöldi.

Suunamudijate töö tulemusena on Peter Magyari tõstatatud korruptsioonisüüdistused paljude ungarlaste jaoks mattunud tema eksabikaasa väljakäidud koduvägivalla süüdistuste laviini alla. Korruptsiooniskandaal on Facebookis summutatud perevägivallaskandaaliga.

Peto näeb Ungari hästimakstud suunamudijates ohtu demokraatiale. Ungari valitsuse kogemust influentserite kasutamisel, eksporditakse üle maailma, usub Peto.

"Usun, et selline mudel tõstab pead ka teistes riikides, sest Fideszi kampaaniameeskond töötab koos partneritega üle Euroopa. On selge, et nad toetasid kampaania või oskusteabega Poola Õiguse ja Õigluse Parteid. Usun, et nad toetavad ka Le Peni kampaaniat ja Netanyahu kampaaniat," lausus ta.

"Ma ei taha muidugi anda sarnaselt mõtlevatele propagandistidele ideid, aga hetkel on see veel Ungarile üsna ainulaadne fenomen. Ja huvitav on näha, millal näeme seda ka teistes riikides," märkis Zöldi.